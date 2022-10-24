Поточний ведмежий ринок – це вже не перше родео для IOTA.

Цей «блокчейн без блокчейну» не є новачком у світі криптовалют. Він вже існує тривалий час і має певну репутацію та може скористатися нещодавнім досвідом, адже пережив криптовалютну зиму після ейфорії 2017 року.

Цього тижня в подкасті CoinJournal ми з Крістіаном Сауром, який представляє IOTA, обговорили все, що стосується IOTA, а також поговорили про крипторинок в цілому.

Нам було про що поговорити. Можливо, інвестори пам’ятають колосальний стрибок IOTA у 2017 році. Це був один із небагатьох токенів, що пережив подальший ведмежий ринок, однак йому не вдалося сягнути тих висот під час останнього бичачого ринку у період пандемії COVID.

Проте це все лише підкреслює, наскільки масштабними були в той час спекуляції. Крістіан зробив цікаві зауваження, що з того часу в IOTA не з’явилося корисних функцій та солідних розробок – подібна картина спостерігається в багатьох великих криптовалют.

Щодо DeFi-сектору, IOTA зараз робить реальні кроки, щоб збільшити свою присутність у цьому просторі. Є один момент, про який я завжди наголошую у своєму аналізі: під час нещодавнього падіння, яке хвилею пронеслося криптовалютними ринками, DeFi-сектор функціонував точно за планом. Банкрути на кшталт Celsius, Three Arrows Capital тощо були CeFi-компаніями.

DeFi зробив те, що обіцяв: ліквідації відбулися точно за розкладом, як і було закодовано; цей блокчейн не збрехав. Жодних провалів чи поломок. Звичайно, можна зарахувати Terra до DeFi-сектору, але вона обвалилася через помилкову модель, а не через проблеми з самим DeFi. Ми поговорили про це з Крістіаном та обговорили, як відреагував DeFi-сектор.

Було цікаво поспілкуватися з представником монети, яка існує досить довго і яка багато чого вже пережила. Чи дає це інвесторам додатковий рівень безпеки?

Минулого місяця запустили мережу Shimmer, яку Крістіан назвав своєрідною IOTA-версією того, «чим є Kusama у відношенні до Polkadot». Мені було приємно почути, що це був чесний запуск, і на відміну від багатьох нещодавніх проєктів, тут інсайдерам не давали купу токенів.

Ми детально обговорили, як це – запустити таке грандіозне оновлення в період ведмежого ринку, коли майже немає бичачих настроїв. Також ми розібралися в його тонкощах: що воно представляє собою і як позначиться на майбутньому IOTA.

І нарешті, завжди цікаво послухати, як люди приходять у криптопростір. Крістіан розповів мені, як він вперше зіткнувся з IOTA і вирішив зіграти ва-банк та стрибнув у глибоку крипто-кролячу нору.

Це лише невелика затравка, повністю подкаст можна прослухати за посиланнями нижче.

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