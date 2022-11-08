Цього тижня у мене в подкасті CoinJournal був досить цікавий гість.

Серійний підприємець Корі Вілтон розповів мені свою історію. Він виріс в австралійському місті Голд-Кост, але не зміг потрапити до університету. Сьогодні він керує компанією метавсесвіту Mirai Labs, що знаходиться в В’єтнамі та має 75 співробітників. У нього є кілька чудових історій про істерію останніх кількох років.

У криптопросторі важко знайти чесність, однак у Корі вона є. Він вправно обговорює темну сторону криптовалюти: схему накачування та скидання, шахрайство та безліч інших питань. Також він розказав про свої помилки та перешкоди, з якими він зіштовхувався, зокрема про збанкрутілу компанію, на створення якої надихнув Dollar Shave Club.

Цей подкаст варто послухати підприємцям з криптопростору, а також підприємцям за межами цього простору (вибачте за мою упередженість). Попри його юний вік Корі засвоїв багато уроків, і цікаво послухати, як він про них розповідає.

Звичайно, ми також обговорили блокчейн-ігри та криптовалюту загалом. Цей сектор, безперечно, значно просів, і ми поговорили про нинішнє нове середовище та про те, що легкі заробітки бичачого ринку давно минули.

Особливо мені сподобалася його пряма оцінка багатьох проєктів, які просто намагаються токенізувати будь-що, якби воно там не використовувалося. Зараз безглуздо озиратися на бичачий ринок, проте Корі був у самому його епіцентрі і має в запасі кілька дотепних історій.

Хоча гоночну гру метавсесвіту Pegaxy запустили лише рік тому, кількість її користувачів швидко зросла до 500 000, і це сталося ще до того, як розпочався ведмежий ринок.

Зараз Корі прагне займатися розбудовою та покращенням цієї гри, яку досі розробляють, і планує використати для цього весь свій досвід, який він вже здобув. Розмова виявилася цікавою.

Подивитися подкаст на YouTube можна тут

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