Основні тези

Оновлення Shanghai від Ethereum заплановано на березень, коли розблокують усі застейкані ETH, і вони будуть доступні для продажу

Зараз застейкано 16,1 млн ETH, які оцінюються в 26 млрд доларів, це становить 14% від загальної пропозиції

Останній рік капітал витікав з екосистеми Ethereum, бо високі відсоткові ставки ФРС пропонують інвесторам альтернативне джерело прибутку, а ставки DeFi падають

Загальна заблокована вартість (TVL) Ethereum знизилася від свого максимуму на понад 75%

Незабаром в Ethereum має відбутися велика подія.

На березень заплановано довгоочікуване оновлення Shanghai. Це важлива дата, адже інвестори довго очікували, і нарешті стануть доступні ETH, заблоковані у стейкінг-контракті ETH 2.0.

І там їх багато. Якщо бути точним, 16,4 млн ETH, що ставновить 15% усієї пропозиції. На момент написання цієї статті вартість заблокованих ETH становила близько 26 млрд доларів.

Обсяги Ethereum і TVL зменшилися

Якщо ви не жили в печері, ви, ймовірно, знаєте, що останній рік був однозначно невеселим для криптовалюти. У цьому просторі різко знизилися обсяги, інтерес і ціни, бо жахливе макросередовище, а також кілька криптовалютних скандалів обвалили ринок.

Щодо Ethereum, якщо поглянути на обсяги транзакцій, цифри насправді будуть трохи кращі, ніж, напевно, можна було очікувати, та все одно вони не приємні.

Максимум становив 1,5 млн транзакцій на день, безумовно, це число знизилося, однак тримається в районі мільйона, воно суттєво зросло від доковідних часів. Важливо зазначити, що декілька конкурентів Ethereum впали значно більше, і його частка ринку відповідно зросла; можливо, у нього більший шматок пирога, але пиріг зараз значно менший.

Капітал витікає з екосистеми Ethereum

TVL, ймовірно, є кращим показником. Він добре показує, скільки капіталу вивели з простору: TVL в Ethereum впав до 28 млрд доларів, тобто на 74% менше від максимальних 109 млрд доларів, що були в листопаді 2021 року.

На графіку вище я зобразив і ціну ETH, щоб продемонструвати, наскільки TVL корелює з ціною. Очевидно й інтуїтивно зрозуміло, ціна ETH впала разом із TVL.

І навіть якщо зобразити наведений вище графік в ETH, а не в доларах США, ми все одно побачимо падіння.

Це свідчить про занепад криптовалютного простору в цілому, а також про реальну загрозу сектору DeFi, яка полягає в підвищенні відсоткових ставок в економіці.

Федеральна резервна система провадить напрочуд жорстку політику підвищення ставок, намагаючись агресивно приборкати інфляцію. Це не лише знищило ціну ризикових активів, але й дало альтернативне джерело прибутку тим інвесторам, які були змушені відмовитися від ризику, хоча багато з них дивилися на захмарні ставки DeFi.

Окрім того, що ставка ФРС піднялася майже з нуля до 4,5%, прибутковість DeFi-сектора рухається в протилежному напрямку і вже знизилась до 1-2% від тих запаморочливих рівнів, які спостерігалися під час пандемії; тоді прибутки багатьох проєктів у цьому секторі вимірювалися двозначними числами. Це спричинило додатковий витік капіталу з Ethereum.

Всі в очікуванні оновлення Shanghai

Зараз усі погляди звернені на оновлення Shanghai, це буде друга важлива подія для Etherеum після Злиття, яке відбулося в вересні, і в результаті якого мережа перейшла з механізму консенсусу Proof-of-Work на Proof-of-Stake.

Ліквідні ставки дозволили багатьом інвесторам торгувати ETH, незважаючи ні на що, та випуск такої кількості ETH є серйозною справою. Я напишу ще одну статтю про те, як це може вплинути на ціну ETH, але що стосується фундаментальних основ та подальшого розвитку мережі, це, безперечно, крок у правильному напрямку.

Злиття відкладалося, та в вересні відбулося та пройшло без проблем. Оновлення Shanghai стане наступним етапом.