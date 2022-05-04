У вівторок Пол Тюдор Джонс заявив каналу CNBC, що криптовалюта сьогодні приваблює найкращі таланти світу.

Серед них «найрозумніші та найсвітліші голови», які тільки що закінчили коледж та долучаються до Web3.

Інвестор-мільярдер також розповів, чому центральні банки та уряди не є «великими шанувальниками» криптовалют.

Пол Тюдор Джонс, мільярдер, керівник хедж-фонду та засновник Tudor Investment Corp., підтвердив свої бичачі прогнози стосовно криптовалют і зазначив, що в цю галузь надходить величезна кількість інтелектуального капіталу.

На думку інвестора, сектор криптовалют і Web3 зараз приваблює багатьох молодих розумних людей і «найсвітліші голови», а це говорить про те, що навряд чи криптовалюта буде з нами «недовго».

Про це Джонс заявив у вівторок під час інтерв’ю програмі Squawk Box на каналі CNBC.

Криптовалюта та Web3 збирають найбільше талантів

За словами Пола Тюдора Джонса, майбутнє криптовалюти виглядає яскравим, і варто лише подивитися на ту кількість інтелектуалів, які заходять в цей простір. Зокрема, він вважає, що це цілком справедливо, враховуючи, що більшість цих світлих голів щойно закінчили коледж.

«Якщо подивитися, ми бачимо, що багато з найрозумніших та найсвітліших голів, які сьогодні випускаються з коледжів, долучаються до криптопростору. Багато з них переходять в Інтернет 3.0 », – зазначив він.

Що це означає з точки зору майбутніх перспектив розвитку цього простору, він висловив таку думку:

«Неможливо не вірити, що криптовалюта з нами надовго, адже ця галузь залучає інтелектуальний капітал, просто величезну кількість інтелектуального капіталу».

Центральні банки «не є великими шанувальниками» криптовалют

Також Джонс виклав свої погляди щодо блокчейну і того, як він підтримує роботу середовища, яке дозволяє передавати цінності без кордонів. За його словами, блокчейн відкрив величезні можливості, зокрема, можна використовувати криптовалюту як засіб обміну.

«Очевидно, що центральні банки та уряди не є великими шанувальниками цього», – сказав він.

За його словами, використання криптовалюти означає, що центральні банки та уряди втрачають контроль над створенням і пропозицією грошей. Джонс заявив, що негативні прогнози від цих установ наразі є основним каменем спотикання на шляху до масового впровадження криптовалют.

Незважаючи на вплив центральних банків та урядів, Джонс вважає, що блокчейн-технологія і криптовалюти мають світле майбутнє.

Криптовалюти мають світле майбутнє, навіть попри підвищення процентних ставок

Джонс, який у 2020 році вперше зізнався, що володіє біткоїном, сказав Джо Кернену з каналу CNBC, що криптовалюти становлять «скромну частину» його інвестицій.

Крім того, він активно торгує криптоактивами. Також він поділився своїми поглядами щодо майбутнього криптовалют загалом і відзначив оптимістичні перспективи, навіть незважаючи на те, що варто очікувати високих процентних ставок на ринках, адже Федеральна резервна система США збирається проводити більш жорстку монетарну політику.

На його думку, можна очікувати, що до вересня ставки на ринках становитимуть 2,5%, а це призведе до того, що зросте вартість володіння інструментами захисту від інфляції, як-от криптовалюта та золото.

«Цікаво буде подивитися, чи вистачить цього, щоб придушити інфляцію. Якщо ні, вони піднімуть ставки ще вище; а якщо політика ФРС не вдасться, інфляція зросте ще більше», – додав він.

У березні ФРС підвищила процентні ставки на 25 базисних пунктів і збирається підвищити їх ще на 50 базисних пунктів. Більшу частину 2022 року криптовалюти разом з акціями торгуються нижче, причиною цьому стали побоювання через високі ставки, інфляція та геополітичні проблеми.