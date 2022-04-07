Polkadex повернувся на аукціони парачейнів Polkadot з новою пропозицією, що передбачає збільшення винагород PDEX.

Інноваційна біржа замовлень на базі Substrate, яка нещодавно оголосила про рівень взаємодії Thea, заохочує прихильників проєкту позичати свої DOT, щоб допомогти їм отримати бажаний слот для парачейна.

Аукціон обмежили 1 млн DOT

Після того, як Polkadex провалився в другій серії аукціонів, вони знизили ліміт аукціону до 1 мільйона DOT, зберігаючи 10% від загальної пропозиції (2 мільйони PDEX), призначених для Crowdloan.

Учасники Crowdloan можуть повернутися додому, отримавши принаймні 2 PDEX за кожен токен DOT, які вносили у такому співвідношенні.

Ставка винагород тепер у 10 разів вища

Завдяки цій розробці мінімальна ставка винагород, яку пропонує Polkadex цього разу, більш ніж у 10 разів вища, аніж під час попередньої серії.

На додаток до цієї винагороди, 1000 кращих донорів DOT отримають ексклюзивний NFT на базі утиліти, завдяки якому вони зможуть скористатися знижкою на комісію під час торгівлі на Polkadex Orderbook.

75% винагород PDEX надійдуть за блок (лінійним чином) протягом періоду оренди парачейну, що становить 96 тижнів. Решту 25% розподілять на всіх після запуску парачейна.

PDEX пропонує знижки на комісію та високу практичність

Нативний службовий токен Polkadex відіграватиме вирішальну роль у його екосистемі, даватиме користувачам знижки на комісію за торгівлю та транзакції, а також дозволятиме їм брати участь в онлайн-управлінні та інвестиційних раундах PolkaIDO.

Токен PDEX має широкий спектр варіантів використання. Власники токенів можуть навіть стати валідаторами та отримувати винагороди, здійснюючи стейкінг PDEX і допомагаючи захистити мережу Polkadex.

Діпанш Сінгх, головний операційний директор і співзасновник Polkadex, заявив:

Ми прагнемо стати провідною біржею замовлень для Polkadot, підтримуючи міжланцюгову ліквідність від інших парачейн-проєктів і не тільки. Polkadex зможе досягти цього, якщо забезпечити спот для парачейну за допомогою Polkadexers.

Як можна зробити внесок у Crowdloan

Існує багато способів, як прихильники Polkadex можуть зробити внесок у Crowdloan. Зокрема це можна зробити на вебсайті Polkadex, давати в позику DOT безпосередньо в мережі за допомогою інтерфейсу Polkadot.js/apps.

Також можна зробити внесок через гаманці, наприклад, Talisman, Subwallet, Fearless і Nova, та біржі, як-от KuCoin, Gate.io, AscendEX і MXC.