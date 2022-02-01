Оскільки загальний ринок криптовалют продовжує демонструвати певні ознаки життя, Polkadot (DOT) консолідується довкола дуже важливої зони підтримки, і саме тому він може найближчим часом зрости на 50%. Однак токен зіштовхується з кількома негативними ризиками, зокрема млявість настроїв інвесторів. Давайте розглянемо деякі важливі моменти:

Polkadot (DOT) міцно тримається вище важливої зони підтримки в 15 доларів і робить це вже останні кілька днів.

На момент написання статті монета торгувалась за 17 доларів, хоча у внутрішньоденній торгівлі за 24 години вона впала приблизно на 6%.

Якщо вдасться зберегти ці здобутки, DOT може зрости майже на 50% найближчими днями або тижнями.

Джерело даних: Tradingview.com

Polkadot (DOT): аналіз і прогноз ціни

У січні DOT значно впав. Фактично, в період з 16 по 24 січня токен втратив майже 45% своєї вартості через масову криваву бійню на крипторинку.

Проте ми починаємо спостерігати деякі ознаки одужання. Важливо те, що DOT, схоже, консолідується вище зони підтримки в 15 доларів. Якщо «бики» зможуть утримати цей поріг, то, можливо, побачимо, як DOT спробує подолати свій 50-денний SMA в районі 25 доларів.

В такому разі буде зростання десь на 50%. Та на DOT й досі давить значний тиск. Підтримка в 15 доларів є важливою, і якщо токен впаде нижче цього рівня, може відбутися більше зниження.

Чому варто придбати Polkadot (DOT)

У 2021 році Polkadot (DOT) був одним із найпопулярніших альткоїнів на ринку. Інвестори, які придбали токен на ранніх етапах, мають непогані прибутки, навіть зважаючи на поточний спад.

До того ж, DOT дійсно має досить багатообіцяюче майбутнє, а завдяки нещодавньому спаду ви маєте гарний шанс придбати його дешево. Можете бути впевнені, в довгостроковій перспективі його ціна відновиться.