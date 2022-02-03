Polkadot проти Kusama: куди краще інвестувати?

Ключові моменти:

І Polkadot, і Kusama дуже недооцінені.

Обидва ці активи створив співзасновник Ethereum Гевін Вуд.

Polkadot має кращі перспективи, бо він більш відомий на ринку.

Polkadot – це новий революційний блокчейн, який з’єднає всі інші мережі в Інтернеті, і де буде панувати довіра без контролю зі сторони великих організацій. Ця платформа сприяє комунікації та транзакціям між незалежними блокчейнами, децентралізованими додатками (DAPP), оракулами, а також технологіям майбутнього, які ще невідомі.

Kusama — експериментальна блокчейн-мережа, що швидко розвивається та досить гнучка. Її побудували за допомогою Substrate, тієї ж кодової бази, що й архітектура Polkadot, але з деякими додатковими функціями, як-от нижча торгова комісія та прискорення транзакцій. Цей блокчейн можуть використовувати команди, які хочуть швидко рухатися, не жертвуючи при цьому інноваціями у своєму робочому середовищі.

Який з них краще купити?

І Polkadot, і Kusama є гарними криптоактивами, які варто придбати у 2022 році. Одним із факторів, чому люди довіряють їм, є те, що їх побудував один із творців Ethereum, а саме Гевін Вуд.

Гевін Вуд — гуру програмування. Його досвід включає в себе інформатику та програмну інженерію, особливо в техніках візуалізації аудіо/музики. Він настільки добре володіє технологіями, що був серед засновників Ethereum, а також був технічним директором Ethereum Foundation.

Оскільки за Polkadot і Kusama стоїть така розумна голова, а також завдяки можливостям масштабування цих двох проєктів, немає сумніву, що в них варто інвестувати. Тим не менш, у Polkadot є кращі перспективи, особливо зараз, коли ринок криптовалют знову стає бичачим.

Через те що Polkadot входить до двадцятки кращих проєктів, це означає, що, ймовірно, він залучить більше нових інвесторів, адже люди переживають синдром втрачених можливостей (FOMO) і повертаються до криптовалют. До того ж, Polkadot має досить велику архітектуру екосистеми, що є плюсом для його внутрішньої цінності.

Однак через те, що ці два проєкти дуже взаємопов’язані, розумно було б «ходлити» обидва.