Нещодавно POLS, токен Polkastarter, зріс на понад 100%, але зараз швидко знижується. Сьогодні він втратив третину своєї вартості. Проте його технічні показники свідчать, що він може почати зростати.

Читайте далі цю коротку статтю і дізнаєтеся, що таке POLS, чи варто його зараз купувати, а також де найкраще придбати POLS.

Оскільки POLS є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати POLS за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити POLS прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть POLS.

POLS є нативним службовим токеном платформи Polkastarter, і він виконує низку функцій в цій екосистемі: його використовують для видобутку ліквідності, управління, для сплати комісій за транзакції, а також щоб мати доступ до пулів, до яких входять лише власники POLS.

Polkastarter — це блокчейн-платформа, яка надає просту у використанні панель запуску для міжланцюгових пулів токенів та аукціонів. Найчастіше цю платформу використовують блокчейн-проєкти, які знаходяться на ранніх етапах свого розвитку, які хочуть залучити капітал і разом з тим з легкістю розподілити свої токени.

За допомогою Polkastarter блокчейн-проєкти можуть створювати власні міжланцюгові пули свопів, які дозволяють їм безпечно залучати кошти, а користувачі можуть інвестувати кошти без жодних ризиків, оскільки смарт-контракти автоматично виконують свопи.

POLS може стати прибутковою інвестицією. Перш ніж інвестувати в цей актив, не полінуйтеся і прочитайте принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і проведіть власний аналіз ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Незважаючи на поточні зміни ціни POLS, GOV Capital має оптимістичні прогнози щодо нього. Аналітики цього ресурсу передбачають, що за рік цей токен буде торгуватися вище 7 доларів, а за 5 років коштуватиме 47,6 долара.

#POLS/USDT Pump and dump this shit here on Daily TF!#POLS Pumped almost 3x within a day and then fell 40% from the day within the very day itself.$POLS #POLS #POLSUSDT #Polkastarter @polkastarter pic.twitter.com/D6yBmpo6ff

— TraderAAG 🍥 (@TraderAAG) March 15, 2022