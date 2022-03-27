Більшу частину тижня Polygon (MATIC) мав висхідну тенденцію. Дійсно останні 7 днів ця монета перебуває в зеленому, і деякі аналітики прогнозували можливий прорив. Але MATIC не зміг подолати важливу зону, і, можливо, це свідчить про те, що бики втрачають свою позиції. Розглянемо деякі факти.

Протягом тижня MATIC зростав, але токен не зміг подолати позначку в 1,75 долара.

На даний момент монета впала до 1,59 долара.

Ймовірно, що цього тижня MATIC знову спробує перевищити цю зону.

Джерело даних: Tradingview

Про що свідчить висхідний тренд Polygon (MATIC)

Останній часом MATIC демонстрував вражаюче зростання. До того ж, схоже, загальний крипторинок відновлюється, Ethereum і Bitcoin також мають значні прибутки. Однак зрозуміло, що імпульс MATIC дещо ослаб. Більшість аналітиків стверджували, що головним завданням для монети було піднятися вище 1,75 долара.

Це означало б початок потужного бичачого забугу, який міг би тривати певний час. Проте MATIC не зміг подолати позначку в 1,75 долара і відтоді відкотився до 1,56 долара. Насправді ціна в 1,75 долара є 200-денною EMA, а от 1,56 долара – це трохи нижче, ніж 50-денна EMA токена.

Цілком можливо, що MATIC буде коливатися між цими двома рівнями. Ми очікуємо, що цього тижня монета знову спробує зрости до 1,75 долара. Чи вдасться їй цього разу ще невідомо. Однак, якщо вдасться перевищити 200 EMA, то це буде сигналом того, що бики взяли верх.

Які перспективи у Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) з'явився на ринку як рішення для масштабування Ethereum. Але вже певний час цей проєкт намагається не лише займатися своїм основним бізнесом, але й диверсифікувати свою діяльність і тепер створює нові вертикалі в секторах GameFI і NFT.

Звичайно це не найбільший криптоактив. Однак він ще довго буде залишатися в першій десятці. Саме тому це чудовий варіант для довгострокових інвестицій.