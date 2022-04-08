Для багатьох криптовалют квітень є неоднозначним. Зокрема, схоже, що Polygon (MATIC) втрачає оберти після потужного підйому, що спостерігався в кінці минулого місяця. Однак, незважаючи на це, альткоїн збирається встановити нові історичні максимуми найближчим часом. Ось факти, які вам потрібно знати:

MATIC досі знаходиться в зоні важливого попиту, хоча протягом останніх 24 годин він і впав на 8%.

Технічні показники свідчать про те, що цього тижня токен з великою вірогідністю підніметься до 2 доларів.

Це може відкрити шлях до нового рекордного максимуму на рівні 3 доларів в найближчій перспективі.

Джерело даних: Tradingview

Шлях Polygon (MATIC) до нових рекордів

Ще кілька тижнів тому неможливо було навість уявити позначку в 3 долари для MATIC. Монеті дійсно було важко знайти хоч якийсь висхідний імпульс. Однак справи покращилися. В один момент MATIC фактично сягнув позначки 2 долари, хоча відтоді він вже відкотився.

Хоча зараз ця висхідна тенденція і сповільнилась, монета знаходиться у важливій зоні попиту між 1,44 і 1,55 долара. Якщо бикам вдасться утримувати ціну в цьому діапазоні, цілком ймовірно, що найближчими днями MATIC прорветься і почне рухатися в напрямку 2 доларів.

Коли це станеться, будемо спостерігати, як довго ціна зможе залишатися вище 2 доларів. Якщо ціна постійно зростатиме вище 2 доларів, то це буде лише питанням часу, коли MATIC сягне позначки в 3 долари і встановить новий історичний максимум. Однак ця гіпотеза буде неактуальною, якщо ціна закриється нижче 1,44 долара.

Чи варто зараз купувати MATIC?

Доки MATIC залишається в зоні попиту, указаній вище, ми вважаємо, що він має непоганий висхідний імпульс. Тому було б розумно зараз купити цей актив і вийти з ринку, коли він десь сягне 2 доларів. Довгострокові інвестори також можуть придбати MATIC прямо зараз і скористатися здобутками, які принесе наступне ралі.