Polygon стрімко зростає через новини, що він зібрав 450 мільйонів доларів для масштабування Ethereum, його головного конкурента. На момент написання статті токен перевищив позначку в 2 долари і піднявся на 12%. Читайте далі цю невелику статтю і дізнаєтеся більше про Polygon: чи варто зараз купувати його, а також де найкраще придбати Polygon.

Де зараз найкраще купувати Polygon

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Що таке Polygon?

Polygon — це рішення для масштабування рівня 2, що прагне вирішити проблеми з масштабованістю багатьох блокчейнів, і таким чином сприяє масовому впровадженню криптовалют.

Його блокчейн поєднує в собі платформу Plasma і архітектуру PoS. Платформа Plasma дозволяє з легкістю виконувати масштабовані та автономні смарт-контракти. Polygon постійно працює над тим, які нові функції можна додати до існуючої перевіреної технології.

Цей проєкт прагне задовольняти потреби розробників в цій екосистемі. Блокчейн розробляє основну технологію для масштабування більшої екосистеми. Йому вдасться це зробити завдяки тому, що нещодавно провели збір коштів.

Завдяки платформі Plasma Polygon може розміщувати необмежену кількість dApp і не страждає при цьому від негативних наслідків, типових для блокчейнів, що використовують алгоритм proof-of-work.

Окрім того, Polygon відомий тим, що в ньому час підтвердження блоку становить менше двох секунд, а швидкість транзакцій складає до 65 000 за секунду на одному бічному ланцюгу. Це також дозволяє створювати DeFi-додатки, що доступні по всьому світу, на єдиному базовому блокчейні.

Чи варто купувати Polygon сьогодні?

Polygon може стати прибутковою інвестицією, але варто з недовірою сприймати всі цінові прогнози. Вкладайте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на Polygon

Wallet Investor прогнозує, що у довгостроковій перспективі токен буде зростати. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що у лютому 2027 року 1 MATIC буде коштувати 10,79 долара. Таким чином, прибуток від 5-річних інвестицій буде становити приблизно +448%. Тобто, якщо зараз ви інвестуєте в нього 100 доларів, то у 2027 році зможете отримати 548 доларів, якщо їхній прогноз справдиться.

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