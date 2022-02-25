Як національна держава Америка має «дуже серйозно зважити [свою] стратегію щодо біткоїну», — заявив Ентоні Помпліано.

Біткоїн — це американська технологія «за походженням», як він додав.

Велика частина тиску продажів, що діє на BTC, відбувається з боку короткострокових торговців та інституційних трейдерів, які, ймовірно, отримають збитки.

Ентоні Помпліано, співзасновник Morgan Creek Digital, палкий прихильник біткоїн та інвестор-бик, закликав США очолити рух провадження біткоїну.

У розмові з Ендрю Россом Соркіном, ведучим «Squawk Box» на каналі CNBC, Помпліано заявив, що Сполучені Штати повинні зробити цей крок «про всяк випадок, адже існує вього 0,01%, що долар США не залишиться глобальною резервною валютою, яку використовують у кожній країні світу».

Інвестиційний аналітик заявив, що це є питанням національної безпеки, і зазначив, що все більше політичних діячів в США починають говорити про визнання біткоїну на національному рівні.

Однак, за його словами, схоже, США не мають стратегії щодо того, як взяти ініціативу в свої руки та стати основним провідником цієї трансформуючої технології.

За його словами, Америці варто мати найбільші запаси біткоїнів. Він відзначив, що BTC є найбільшою децентралізованою цифровою валютою, яку не контролює жодна організація.

Близько 30% хешрейту біткоїну припадає на США після того, як минулого року майнери перебазувалися з Китаю в цю країну та інші дружні для криптовалюти місця. Але, незважаючи на це, аналітик вважає, США варто мати стратегію.

«Ми як національна держава маємо дуже серйозно зважити нашу стратегії щодо біткоїну», — заявив він Соркіну під час шоу «Squawk Box».

Зазначаючи, що США повинні взяти на себе провідну роль у впровадженні криптовалют, Помпліано сказав:

«Біткоїн – це американська технологія за походженням. Тому мова йде про опір цензурі, про свободу слова, про власний суверенітет та права людини».

Його коментарі прозвучали, коли ринки в усьому світі упали через різкі розпродажі, що виникли на тлі вторгненням Росії в Україну. Вартість біткоїну впала нижче 35 000 доларів, і здавалося, що продавці підштовхнуть його до важливої зони підтримки на рівні 30 000 доларів.

Щодо руху цін на біткоїн і розпродажів, що відбувалися паралельно акціям, Помпліано сказав, що тиск здебільшого відбувається з боку короткострокових торговців та інституційних трейдерів. На його думку, ці групи власників BTC, ймовірно, будуть продавати його зі збитками.

Він повідомив, що виходячи з показника реалізованої ціни, який ставить базу середньої вартості в районі 20 000 доларів США, довгострокові інвестори та більшість людей отримають прибутки.

З огляду на те, що у четвер біткоїн підскочив вище 38 000 доларів, Помпліано стверджує, що, можливо, значний тиск розпродажів вже в минулому.