Схоже, Alchemy Pay (ACH) вступив у важливу фазу консолідації. Після того, як ця монета зазнавала тиску протягом останніх двох тижнів, зараз вона торгується переважно вбік. Однак, незважаючи на це, ACH продовжує перебувати в ведмежому тренді, і для розвороту цієї тенденції має відбутися щось особливе. Ось деякі факти:

ACH торгується в широкому діапазоні, а це вказує на серйозну волатильність.

Зараз монета торгується на 77% нижче своїх рекордних максимумів 2021 року.

Вона знаходиться нижче важливої 25-денної SMA, а це означає, що монета буде слабнути ще більше.

Джерело даних: Tradingview

Коли буде розворот спадного тренду Alchemy Pay (ACH)?

Зараз дуже важко сказати, коли і як ACH зламає цей спадний тренд, адже факторів ризику дуже багато. Загроза інфляції, глобальні економічні проблеми через зростання цін на енергоносії та війна в Європі є одними з тих факторів, які негативно впливають на настрої.

Прогнозуємо, що монета продовжить падати, а потім сягне дна на рівні підтримки в 0,032 долара. Після цього бики можуть спробувати знайти певний попит. На момент написання статті ACH продавався за 0,039 долара, тобто ще є певний запас, перш ніж токен сягне дна.

Ми не очікуємо, що найближчим часом ACH відновиться до своїх історичних максимумів. Монета досі залишатиметься нестабільною, тому чудово підходить для короткострокових ігор. На даний момент ринкова капіталізація ACH становить близько 160 мільйонів доларів, а обсяг торгівлі залишається дуже низьким.

Чи стабільний Alchemy Pay (ACH)?

Найближчим часом платежі за допомогою криптовалют наберуть величезних обертів. Є багато компаній, які інвестують великі кошти в такі проєкти, тому Alchemy Pay (ACH) отримає багато конкурентів.

Однак це не має турбувати інвесторів. ACH вже надійно зарекомендував себе в централізованій та децентралізованій платіжній екосистемі. Жодних сумнівів, у майбутньому він матиме великий потенціал.