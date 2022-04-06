Протягом останніх двох тижнів Dogelon Mars (ELON) демонстрував різке відновлення після березневих мінімумів. Монета, як і багато інших гравців на ринку, користується покращенням настроїв інвесторів і зростає. Однак, схоже, що ELON дуже вразливий до серйозних розпродажів. Розглянемо деякі факти:

Після потужного ралі, яке ми спостерігали протягом останніх двох тижнів, зараз ELON твердо стоїть на одному місці.

Відтоді ця мем-монета втратила майже 30% своєї вартості від березневих максимумів.

Ймовірно, що спадний тренд буде продовжуватися протягом кількох наступних тижнів.

Джерело даних: Tradingview

Чого очікувати для Dogelon Mars (ELON)

Ми знали, що це лише питання часу, коли ELON почне збавляти свої оберти. Однак, схоже, що мем-монета змінює напрямок свого руху набагато швидше, ніж очікувалося. ELON сягнув 0,0000014 долара і торгувався на найвищому рівні цього року, до того ж, йому вдалося подолати кілька важливих зон опору.

Але нещодавній відкат викликає занепокоєння. Наприклад, ця мем-монета впала приблизно на 30% від березневих максимумів. Ще більше тривожить той факт, що вона опустилася нижче позначки в 0,0000012 долара, а це важлива зона підтримки, яку бики не змогли втримати.

Схоже, що зараз ціна консолідується, і втрати монети за 24 години дуже незначні. Якщо бики зможуть знайти достатній попит, наступною ціллю буде позначка в 0,0000012 долара. Якщо їм це не вдасться, то, ймовірно, варто очікувати новий відкат.

Як скористатися ситуацією з Dogelon Mars (ELON)?

Мем-монети досить непрості, адже вони можуть дуже швидко падати та підніматися. Однак зараз можна відкрити короткі позиції для ELON. Наразі монета впала нижче 0,0000012 долара.

Якщо бики якимось чином зможуть підняти ціну вище цього рівня, тоді вам варто було б подумати про купівлю активу. ELON зросте принаймні на 35% вище цього порогу, і лише потім буде відкат. Однак зараз занадто ризиково купувати цей токен.