Останні 7 днів були досить успішними для інвесторів Filecoin (FIL) . Останнім часом монета зростала, але зараз, схоже, дещо сповільнилася. Останню добу монета в основному торгувалась боком. Однак є багато плюсів. Розглянемо деякі факти:

На денному графіку з’явився бичачий прапор, що свідчить про потужний висхідний тренд.

Найближчим часом FIL може піднятися до 32 доларів або навіть вище.

Окрім того, протягом останніх 24 годин Filecoin подолав важливу зону опору.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе Filecoin (FIL) піднятися до 32 доларів?

Сповільнення цінової дії Filecoin, здається, було не чим іншим, як консолідацією. Фактично за цей період токен зміг перетнути позначку в 26 доларів. Це означає, що зараз ціна знаходиться вище зони опору в 25,9 долара. З цікавістю будемо спостерігати, чи зможуть бики витримати цю позицію найближчим часом.

Однак, якщо сьогоднішня торгівля завершиться вище 26 доларів, то це означає, що FIL готується до серйозного підйому. Більше того, бичачий прапор, який з’явився на графіку, також свідчить про потужний висхідний тренд. Монета може підскочити до 32 доларів і лише потім зіштовхнеться із серйозним опором.

Якщо бики зможуть підштовхнути монету вище позначки в 32 долари, то, цілком ймовірно, вона і далі буде зростати, а у довгостроковій перспективі FIL сягне 40 доларів. Це означає, що поточна ціна збільшиться майже на 60%.

Чи настав вже час купувати Filecoin (FIL)?

Відповідь буде так. Проте найкраще було б дочекатися кінця сьогоднішньої торгівлі, щоб дізнатися, чи зможуть бики зберегти підтримку на рівні 25,9 долара. Зараз ціна монети трохи вище, але вона буде консолідуватися.

Якщо завтра монета почне торгуватися вище 26 доларів, то в такому випадку рекомендуємо придбати FIL. Враховуйте, що при найгіршому сценарію токен сягне принаймні 32 доларів, а при найкращому — 40 доларів.