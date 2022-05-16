У британському казначействі стверджують, що вони лише прагнуть легалізувати повністю забезпечені стейблкоїни.

Оскільки криптопростір готується до боротьби з наслідками катастрофи, якої зазнала екосистема Terra минулого тижня, в Міністерстві фінансів Сполученого Королівства оголосили, що їхні плани визнати стейблкоїни законним платіжним засобом залишаються в силі.

Це повідомлення поновило зобов’язання казначейства Її Величності підтримувати в країні інновації.

У відомстві підтвердили, що легалізація стейблкоїнів в якості платіжного механізму була частиною промови королеви про фінансове законодавство. Принц Чарльз пояснив, що в їхній країні приймають різноманітні закони, щоб покращити рівень життя та сприяти зростанню добробуту.

Принц Уельський сказав, що важливу роль у досягненні цих цілей зіграє Закон про економічну злочинність і корпоративну прозорість, оскільки він посилить повноваження правоохоронних органів у боротьбі з незаконним фінансуванням та зменшить економічну злочинність, а це сприятиме зростанню бізнесу.

У той час, як минулого місяця в міністерстві економіки та фінансів Великої Британії підтвердили, що внесуть до конституції деякі зміни, щоб дозволити використовувати стейблкоїни, скептицизм щодо майбутнього такого законопроєкту зростав, оскільки минулого тижня ринки обвалилися після падіння LUNA і UST, а це, в свою чергу, було викликано крахом одного з найпопулярніших стейблкоїнів Terra.

Канцлер казначейства Ріші Сунак натякнув, що події минулого тижня не вплинули на плани країни, і додав, що уряд зробить все необхідне для того, щоб галузь фінансових послуг в Великій Британії завжди була в авангарді технологій та інновацій.

Представник казначейства також зазначив, що Велика Британія не збирається легалізувати платежі, здійснені за допомогою «алгоритмічних стейблкоїнів», як-от Terra, але натомість підтримає стейблкоїни, прив’язані до долара у співвідношенні 1:1, зокрема USDT та USDC:

«В уряді чітко зрозуміли, що деякі стейблкоїни не підходять для оплати, бо у них є дещо спільне з непідкріпленими криптоактивами.

Ми будемо й далі моніторити загальний ринок криптоактивів і в разі потреби будемо вживати подальших регуляторних заходів».