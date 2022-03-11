Загальна слабкість, що спостерігається на ринку криптовалют протягом останніх кількох днів, призвела до падіння багатьох монет, і Hedera (HBAR) не стала винятком. Але незважаючи на це, монета досі торгується вище важливої зони підтримки. Як довго вона зможе там триматися? Ось декілька важливих моментів:

Найближчими днями для HBAR буде важливо утримати підтримку на рівні 0,19 долара.

На даний момент монета вище цього показника і торгується приблизно за 0,201 долара.

Якщо HBAR не зможе утримати цей рівень підтримки, токен може впасти до 0,15 долара.

Джерело даних: Tradingview

Hedera (HBAR): на що варто звернути увагу?

Через те, що ринок криптовалют нестабільний, дуже складно спрогнозувати цінову дію на основі лише технічних даних. Що стосовно HBAR, ми знаємо, що токен досить впевнено утримує рівень підтримки в 0,19, незважаючи на нещодавню слабкість. Зараз для биків надзвичайно важливо, щоб монета консолідувалася навколо цієї ціни.

Наразі HBAR показує непогані результати і торгується десь за 0,2 долара. Після того, як ціна консолідується, наступним кроком для HBAR, можливо, буде зрости до 0,34 долара. Але якщо ведмеді продовжуть штовхати ціну, і HBAR опуститься нижче 0,19 долара, то, ймовірно, криптовалюта ослабне ще більше.

Вірогідно, монета впаде на дно на рівні 0,15 долара. Існує навіть ризик того, що через тривалу слабкість ціна може опуститися до лютневих мінімумів у 0,09 долара.

Кому варто придбати Hedera (HBAR)?

Hedera (HBAR) — це мережа корпоративного рівня, що прагне забезпечити живлення децентралізованої економіки. Цей проєкт залучив багато інвестицій, його ринкова капіталізація становить близько 4 мільярдів доларів, і це один з найбільших криптоактивів на ринку на даний момент.

Отож, якщо ви шукаєте криптовалюти, які пропонують корисні функції та мають позитивні довгострокові перспективи, Hedera (HBAR) буде ідеальним варіантом. Проєкт диверсифікує свої послуги і продовжує масово залучати розробників. Він може стати таким же великим, як Ethereum.