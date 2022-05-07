Попри падіння загального ринку Anchor Protocol (ANC) зростає

Anchor Protocol (ANC) сьогодні стрімко зростає, навіть незважаючи на те, що загальний ринок криптовалют переживає серйозні розпродажі. Очікується, що протягом наступних 24 годин монета і далі буде випереджати своїми результатами інших гравців ринку. Розглянемо деякі з основних моментів:

ANC піднявся майже на 13% навіть попри те, що загальний ринок знизився приблизно на 7%.

За останні 7 днів TVL цього DeFi-протоколу зріс на 2%.

Більше того, за останні 24 години обсяг торгівлі ANC збільшився на 300%.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе Anchor Protocol (ANC) й далі рухатися вгору?

За останні 24 години ця монета зросла на 13%, і це стало довгоочікуваним сюрпризом для інвесторів ANC. Це завжди гарний знак, коли вдається випередити загальний ринок. Однак навряд чи ця тенденція триватиме довго. Дійсно, ми очікуємо, що, якщо настрої на ринку не покращаться, це зростання буде відносно короткостроковим.

Саме тому прогнозуємо, що протягом наступних двох-трьох днів ANC отримає прибутки, а потім нарешті відкотиться і почне наслідувати загальну тенденцію на крипторинку. Проте рекомендуємо звернути вашу увагу на Anchor Protocol.

Не варто легковажно ставитися до поточного збільшення TVL. Від початку року загальна заблокована вартість DeFi-протоколів різко знизилася. Той факт, що на даний момент TVL в Anchor й досі становить майже 17 млрд доларів, є величезним плюсом.

Чи стане ANC гарною інвестицією?

Anchor Protocol — це найбільший DeFi-протокол в мережі Terra. Окрім того, у нього один з найбільших TVL. Цей DeFi-протокол також пропонує прибутки з низьким ризиком для депозитів UST, річна прибутковість яких становить до 18%. З огляду на ці фундаментальні принципи цілком ймовірно, що в майбутньому проєкт буде й надалі стабільно розвиватися. Саме тому це чудовий варіант для інвестицій в DeFi-сектор.