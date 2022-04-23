2022 рік почався для крипторинку погано. Більшість монет вже оговталися від цього спаду, але вони знаходяться далеко від своїх максимумів. Хоча на загальному ринку існують певні ризики, та 2022 рік може принести криптопростору чудові результати. І ось чому:

Традиційні класи активів стали малоефективні, і саме тому інвестори можуть почати переходити на криптовалюти.

Занепокоєння інвесторів, що спостерігалося на початку року, повільно вщухає.

Попри її волатильність криптовалюта залишається активом, що швидко зростає.

Якщо ви шукаєте серед криптовалют перлини, які можуть принести у 2022 році чудові результати, пропонуємо вам наш повний список:

Decentraland (MANA)

На початку 2022 року ринок криптовалют дуже постраждав, однак монети метавсесвіту, як-от Decenterland (MANA) , пережили більш різке падіння. Монети вже певною мірою відновилися, але вони демонструють ще дуже низькі результати порівняно з попередніми прогнозами.

Джерело даних: Tradingview

Гарна новина полягає в тому, що інтерес до метавсесвіту буде зростати. Саме тому, цілком ймовірно, що до кінця року ситуація для MANA та інших монет метавсесвіту кардинально зміниться.

Fantom (FTM)

Цього року Fantom (FTM) довелося подолати кілька перешкод. Після невдалого початку року у Fantom повідомили, що один із головних засновників покидає проєкт. Це підірвало довіру інвесторів, і монета впала. Однак зараз ми спостерігаємо певне відновлення. Fantom залишається дуже надійним DeFi-проєктом. Будемо за ним стежити у 2022 році.

Loopring (LRC)