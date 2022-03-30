Попри позитивні новини Huobi Token (HT) демонструє скромні прибутки

У вівторок Huobi Token (HT) мав незначні прибутки у внутрішньоденній торгівлі. І це попри новину про те, що біржа планує запустити в Гонконзі абсолютно новий ETF на криптовалюту. Більшу частину дня монета залишалася незмінною. Що потрібно вам знати:

Очікується, що новий ETF на криптовалюту буде слідувати за деякими із основних криптоактивів.

В основному він буде орієнтуватися на роздрібних інвесторів по всьому світу.

Зараз Huobi намагається отримати дозвіл від влади Гонконгу, щоб реалізувати свої плани.

Джерело даних: Tradingview

Чи позначиться якось новий ETF на Huobi Token (HT)?

Виходячи з того, як інвестори відреагували на цю новину, не думаємо, що це якось серйозно позначиться на ціновій дії токена. Однак в жодному разі не варто думати, що це дрібниця. Протягом багатьох років ETF давали змогу роздрібним інвесторам, які мають обмежені знання про ринок, у простий спосіб інвестувати кошти з мінімальним ризиком.

Якщо щось подібне вдасться запровадити у криптопросторі, у довгостроковій перспективі може з'явитися більше рахунків роздрібних торговців, які будуть інвестувати в Huobi. Крім того, це також дасть гарну можливість для Huobi обійти обмежувальні закони в Гонконзі, згідно з якими продавати криптоактиви дозволяється лише професійним інвесторам. Це відкриває широкий потенціал, і криптотрейдери матимуть доступ до величезного китайського ринку.

Чи варто купувати Huobi (HT)?

Huobi є однією з найбільших криптобірж в Азії, однак платформі доводиться стикатися з великою кількістю обмежень. Проте ми бачимо креативні способи обійти ці закони.

Якщо вдасться затвердити ETF, біржа матиме великий потенціал. У такому разі буде більше зборів і більше прибутків. З огляду на ці нюанси Huobi є чудовим варіантом для довгострокових інвесторів.