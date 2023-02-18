Попри скандали та нестабільність ринку майбутнє криптовалюти виглядає яскравим, особливо для компаній на кшталт Metacade

Останні 10 років майбутнє криптовалют регулярно ставилося під сумнів. Відтоді як у 2014 році біткоїн (BTC) вперше різко підскочив до майже 1000 доларів США, він неодноразово переживав періоди вибухового зростання та глибоких падінь, і це вплинуло на кількість людей, які інвестують у криптовалюту. У такі моменти банкрутства та скандали можуть викликати багато суперечок та поставити під сумнів майбутнє криптовалюти.

Незважаючи на нестабільність крипторинку, нові проєкти, зокрема Metacade, продовжують демонструвати великі перспективи на майбутнє. Цей проєкт знаходиться на передньому краї GameFi-сектору, що приносить величезні переваги користувачам ігрової індустрії, кількість користувачів якої становить 3 мільярди людей.

Отже, чи крипторинок насправді вмер, чи проєкти на кшталт Metacade можуть знову стимулювати його прогрес?

Банкрутства, скандали та постійні новини на перших шпальтах

Попри скандали та нестабільність ринку криптовалюта продовжує жити. Це тому, що сама криптовалюта працює незалежно від будь-якої корпоративної організації. Крах FTX , Celsius Network і Voyager не вплинув на здатність блокчейна функціонувати. Однак такі обвали впливають на довіру інвесторів.

Майбутнє криптовалюти часто викликає сумніви, а кількість людей, які інвестують у криптовалюту, у такі періоди падає. Проте крипторинок дозволяє людям з усього світу мати вільний доступ до надійної фінансової системи з низькими бар’єрами для входу, і, незважаючи на все, кількість людей, які інвестують у криптовалюту, зросла в 59 разів в період між 2016 і 2021 роками.

Блокчейн і надалі забезпечує глобальні фінансові транзакції з високою швидкістю та низькою вартістю, і з’являється все більше децентралізованих додатків ( dApps ), що постійно розширює сферу використання та масштаби блокчейн-сервісів. Саме тому майбутнє криптовалюти виглядає так яскраво, як і раніше.

Майбутнє криптопростору: GameFi, DeFi, NFT

Наразі крипторинок став джерелом кількох ключових напрямків технологічного розвитку. Незалежно від того, хочуть користувачі скористатися DeFi, щоб отримати швидкі позики без перевірки кредитоспроможності, чи хочуть придбати та продати об’єкти цифрового мистецтва у вигляді невзаємозамінних токенів (NFT), блокчейн забезпечує надійний і безпечний метод однорангових транзакцій та обслуговує мільйони користувачів по всьому світу.

Одним із найсучасніших випадків використання блокчейн-технології є GameFi. Цілком реально, що поєднання ігрового сектору і фінансових винагород може стати наступним поштовхом, що революціонізує майбутнє криптовалюти, адже все більше користувачів інвестують у криптопроєкти, які створюють надсучасні ігри Рlay-to-Еarn (Р2Е).

Нещодавній успіх, який пережив Metacade під час ранніх етапів передпродажу криптовалюти, сигналізує нам про те, що має відбутися. Ця комплексна GameFi-платформа залучила 6,2 млн доларів за 11 тижнів передпродажу. Разом з іншими факторами і завдяки своїм унікальним характеристикам, цей проєкт може допомогти сформувати майбутнє криптопростору і збільшити з часом кількість користувачів сервісів децентралізованих фінансів до мільйонів.

Що таке Metacade?

Metacade має все необхідне, щоб стати лідером GameFi-сектора. Цей проєкт прагне стати найбільшою ігровою P2E -аркадою на блокчейні та планує стати центральним осередком, де користувачі можуть збиратися, дізнаватися новинки про останні тенденції в GameFi та використовувати численні функції Metacade, щоб заробляти криптовалюту онлайн.

Очікується, що проєкт зростатиме і стане однією з найвпливовіших платформ у криптоігровому секторі, оскільки він безпосередньо створюватиме нові робочі місця на крипторинку, а також інвестуватиме в криптопроєкти, щоб профінансувати наступну хвилю інновацій в P2E-іграх.

Нещодавно одна з провідних аудиторських компаній Certik перевірила Metacade, і цей проєкт зарекомендував себе на крипторинку як напрочуд безпечний, такий, що може обслуговувати протягом наступних років велику кількість користувачів. За прогнозами, Metacade принесе одні з найбільших прибутків, адже все більше користувачів інвестують у MCADE.

Чи зможе MCADE досягти 1 долара у 2023 році?

Передпродаж токенів MCADE триває лише обмежений час, і в рамках цієї події ціна кожного токена MCADE підвищиться з 0,008 до 0,02 долара. Завдяки унікальним характеристикам цієї платформи передпродаж MCADE може принести великий потенціал прибутку для тих, хто інвестує в криптовалюту.

Коли передпродаж завершиться, токен MCADE може різко зрости до 1 долара до кінця 2023 року. Це пов’язано з тим, що токен розмістять на біржах, і запустять платформу Metacade.

Перлина на ринку криптовалют

Metacade надасть найбільший вибір P2E-ігор на блокчейні, сплачуватиме творцям контенту криптовалютні винагороди за їхні внески, а також створюватиме нові робочі місця (неповний і повний робочий день) для тих людей, які хочуть розпочати свою кар’єру в блокчейні. Збільшення цін в 50 разів у 2023 році — це лише початок для MCADE, який може стати рушійною силою у криптопросторі в найближчі роки.

Чи варто купувати MCADE?

Незважаючи на нещодавні скандали та падіння цін на крипторинку, абсолютно нові проєкти на кшталт Metacade нагадують нам, що криптовалюта має світле майбутнє. Ця GameFi-платформа може допомогти залучити до блокчейну більше користувачів в найближчі роки, адже кількість користувачів, які інвестують у криптовалюту, продовжує зростати.

Токен MCADE — це чудовий варіант для тих, хто хоче інвестувати в криптовалюту під час ведмежого ринку. У нього захмарний майбутній потенціал, і, враховуючи поточну ціну в 0,014 долара, зараз токен виглядає недооціненим. До завершення передпродажу залишилося вже не так і багато часу, тому інвесторам варто поквапитися і зайти в цей проєкт до того, як його ціна неминуче злетить.