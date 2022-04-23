Ethereum (ETH) почав консолідуватися після того, як весь тиждень торгувався переважно боком. Ця монета має багато потенціалів, тому найближчими днями може відбутися вирішальний прорив. Розглянемо деякі факти:

ETH намагається утримувати цінову дію вище 3000 доларів.

Ethereum знаходиться вище потужної зони підтримки.

Монета набере обертів і найближчим часом може піднятися до 3800 доларів.

Джерело даних: Tradingview

Ethereum на шляху до 3800 доларів

Хоча на початку торгів цього тижня тиск продажів посилився, ETH зумів утриматися вище важливої позначки в 3000 доларів. Зараз монета консолідується, і після періоду бічної торгівлі незабаром вона може здійснити прорив.

Головним завданням для биків буде подолати зону опору в 3125 доларів. Коли це станеться, ETH, ймовірно, буде підніматися далі і зросте до 3800 доларів. Однак якщо позначку в 3000 доларів не вдасться утримати, монета, напевно, опуститься до 2700 доларів і лише потім спробує знову піднятися.

Індикатори імпульсу на даний момент нейтральні, але показник RSI, схоже, наближається до бичачого сценарію. Ми очікуємо, що найближчим часом RSI стане бичачим. Попри такий прогноз хочемо зазначити, що зростання ETH обмежено позначкою в 4000 доларів. Хоча найближчими тижнями монета може спробувати подолати ціну в 4000 доларів, та ми прогнозуємо, що вона зазнає серйозної невдачі.

Як торгувати ETH за таких умов?

Як зазначалося вище, важливо спостерігати за рівнями 3000 і 3800 доларів. Якщо ETH зможе утримати ціну вище 3000 доларів на момент закриття торгів сьогодні, то варто придбати цей актив та чекати бичачого прориву.

Однак якщо монета опуститься нижче 3000, інвесторам слід почекати, доки ETH не сягне десь 2700 доларів, а потім вже купувати. Що стосується 3800 доларів, то це та стеля, яку ми прогнозуємо. Передбачаємо, що ETH зросте до 3800 доларів, а тоді знову впаде, тому не забудьте ліквідувати свої позиції до того моменту.