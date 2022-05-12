Shiba Inu (SHIB) відновлюється після масового розпродажу криптовалюти, що спостерігався протягом останніх кількох днів. Схоже, ця монета має значні переваги і може обігнати інші провідні монети на шляху вгору. Нижче зробимо більш детальний аналіз, а спочатку давайте розглянемо важливі моменти:

За останні 24 години SHIB збільшився приблизно на 3% і затьмарив більшість основних монет.

Лише за останні 7 днів ця мем-монета втратила майже 40% своєї вартості.

Однак цілком реально, що буде швидкий розворот, в результаті якого SHIB підніметься щонайменше на 35%.

Джерело даних: Tradingview

Чому бики Shiba Inu (SHIB) тримаються впевнено

Початок травня був важким для криптовалют. Ринок в цілому падає, і SHIB не став винятком. За останні 7 днів монета втратила близько 40% своєї вартості. Однак цілком ймовірно, що буде швидке відновлення та розворот тенденції, і, як результат, ціна монети підвищиться.

Чесно кажучи, таке вже було. На початку травня SHIB впав до 0,0000135 долара, але дуже швидко відновився. Менше ніж за 12 годин стався розворот тренду, і SHIB піднявся на 30%. Тоді токен також сягнув максимуму в 0,0000179 долара.

Відтоді мем-монета коливається в діапазоні від 0,0000135 до 0,0000179 долара. На даний момент SHIB знаходиться у верхній частині цього діапазону на рівні 0,00001591 долара. Ми очікуємо, що найближчими днями SHIB підніметься ще більше.

Чи зможе SHIB цьогоріч знову сягнути своїх історичних максимумів?

Коливання, що спостерігаються на загальному ринку криптовалют, тривають вже певний час. Щоразу, коли ринок відновлюється, незабаром ми бачимо чергові розпродажі. Тому малоймовірно, що SHIB відновить свій історичний максимум цього року.

Однак це не скасовує позитивний прогноз щодо цієї мем-монети. Цілком реально, що до кінця 2022 року будуть більші прибутки.