Хоча Seedify.Fund (SFUND) оголосив про запуск нових функцій в своїй екосистемі, його ціна майже не зазнала змін. Монета, яка була інкубатором для проєктів метавсесвіту та GameFi, хоче найближчим часом змінити свою екосистему. Ось що ви маєте знати:

Майбутні оновлення передбачають більшу інтеграцію NFT у проєкти Seedify.Fund.

Цей проєкт також збільшує врожайність фермерства та стейкінгу.

Щоб залучити більше проєктів на платформу, будуть використовувати нові стимули.

Джерело даних: Tradingview

Ціна Seedify.Fund (SFUND) майже на змінилась

Не схоже, що інвесторів з оптимізмом сприйняли нещодавні новини від Seedify.Fund (SFUND). На момент написання статті токен торгувався на рівні 4,30 долара, тобто за добу його ціна знизилась приблизно на 2%. Однак не будемо сперечатися, це дуже цікавий проєкт.

Протягом останніх місяців ажіотаж довкола GameFi та метавсесвіту набирають обертів. Метавсесвіт, зокрема, розглядається як невід’ємна частина майбутнього криптовалют. Seedify.Fund (SFUND) прагне створити панель запуску, за допомогою якої народжуються такі проєкти метавсесвіту.

Незважаючи на це, монета й досі є відносно невеликою, її ринкова капіталізація становить близько 105 мільйонів доларів. Цілком ймовірно, що останні новини не позначаться якось серйозно на її ціні. Тим не менш, найближчим часом Seedify.Fund (SFUND), як і раніше, буде стійким.

Чи варто купувати Seedify.Fund (SFUND)?

Якщо бажаєте придбати токени метавсесвіту та GameFi-сектору, доступно багато варіантів. Однак унікальність Seedify.Fund (SFUND) полягає в тому, що він діє як інкубатор і стартова панель для інших монет.

Саме завдяки цьому цей проєкт є рушієм метавсесвіту та GameFi-простору. Окрім того, він має мікрокапіталізацію, а це означає, що в довгостроковій перспективі він має великий потенціал. Тому рекомендуємо звернути на нього увагу.