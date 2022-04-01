Останній тиждень березня, мабуть, став одним із найкращих для криптовалют цього року. Протягом цього часу монети зростали, і, здається, їхній темп не сповільнюється. Однак, яким б потужним не був висхідний тренд, обов'язково має відбутися корекція. Чому ми вважаємо, що наближається відкат:

Після нещодавнього зростання біткоїн та інші основні криптовалюти починають сповільнюватися.

Значною мірою цей ріст спровокували короткострокові покупці, які в якийсь момент захочуть зафіксувати прибутки.

Схоже, що тривалий підйом, який спостерігався в останні два тижні, втрачає силу.

Проте існують монети, які будуть переживати більш серйозну корекцію, ніж інші. Нижче для вашої зручності зазначимо їхній список:

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) дійсно здивував багатьох аналітиків своєю нещодавньою висхідною тенденцією. Здавалося, що на ринку немає якогось серйозного попиту на цю монету, але якимось чином їй вдалося зростати. За останній тиждень CAKE здорожчав щонайменше на 30%.

Джерело даних: Tradingview

Але, якщо подивитися сьогодні на цінову дію, CAKE насправді сповільнився. Хоча монета продемонструвала скромний приріст, вона не змогла подолати опір накладних витрат. Прогнозуємо, що найближчими днями буде невелика корекція.

Skale Network (SKALE)

Ще одним серйозним сюрпризом став Skale Network (SKALE) . Певний час монета просто коливалася в якомусь діапазоні, а потім раптом злетіла до небес. За останній тиждень токен SKL зріс на 112%, причому приріст за останні 24 години становить 35%. Ймовірно, токен буде зростати й далі, а потім вже нарешті відбудеться корекція.

IOST (IOST)