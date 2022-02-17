У Portal заявляють, що централізація та загорнуті токени є «прокляттям міжланцюгових мостів».

«Важко захистити кошти користувачів, коли сотні мільйонів і мільярдів доларів захищаються слабкими системами та зберігачами з неперевіреними методами безпеки», — стверджує виконавчий керівник Portal Чандра Дуґґірала.

Portal , міжланцюгова децентралізована біржа (DEX), побудована на Bitcoin, прагне зробити свій внесок у криптомайбутнє, де мультиланцюги працюватимуть без потреби в загорнутих токенах чи сторонніх постачальників послуг.

Ця платформа, яка пропонує DeFi-екосистему, заявляє, що забезпечує анонімні транзакції з нульовим розголошенням та міжланцюгову DEX зі зведеною до мінімуму функціональністю, і вказує на загрози безпеці, які несуть загорнуті токени.

У заяві для преси, яку нещодавно опублікували, команда Portal стверджує, що завдяки її технології не буде потреби в карбуванні загорнутих монет, наприклад, wBTC і wETH, а також зникнуть ризиковані ставки, жертвами яких стають користувачі, коли використовують посередників.

Чандра Дуґґірала, виконавчий керівник Portal, заявив, що «важко думати» про мости. За його словами, мережі працюють лише на «гарантії боргового зобов'язання», і хоча на цих мостах є активи в мільярди доларів, та, по суті, ви довіряєте «слабким системам і зберігачам з неперевіреними методами безпеки».

«Нам подобається простота, і ми довіряємо перевіреним, давно існуючим типам контрактів та моделям транзакцій, які має біткоїн, на противагу усім видам експериментальних підходів, які використовуються по відношенню до реальних грошей користувачів», – додав він.

Джонні Діллі, винахідник Liquid Federation (Blockstream), зазначив:

«Ця галузь потребує більш розумного постійного способу переміщення активів між ланцюгами, і Portal пропонує найкращий варіант на цьому шляху».

Централізовані платформи роблять міжланцюгові мости ще більш вразливими, бо зловмисники мають лазівку, щоб передати награбоване на інші ланцюги.

Portal хоче використовувати свої однорангові атомні обміни, щоб забезпечити справжню децентралізацію. Саме ця технологія гарантує безпечні транзакції, а не центральні сервери, які відкривають мережі для зловмисників.

Протягом минулого року були експлойти в таких міжланцюгових мостах: MultiChain, THORChain, pNetwork, Poly Network і нещодавно Wormhole.