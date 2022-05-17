Міністр фінансів Португалії оголосив, що криптоентузіасти мають враховувати 28% податку на приріст капіталу. Наразі ще невідомо, коли набуде чинності цей новий податок.

Коли закінчиться вечірка?

Довгий час криптоспільнота вважала Португалію землею обітованою, оскільки уряд цієї країни був поблажливий до криптовалют. Тому багато хто переїхав зі своїми криптовалютами до теплих країв південноєвропейської країни.

На засіданні португальського парламенту міністр фінансів Фернандо Медіна заявив, що незабаром криптоактиви в країні будуть обкладатися податком на приріст капіталу, про це повідомляє португальське видання ECO. Це підтвердив держсекретар з податкових питань Антоніу Мендонса Мендес.

Що таке податок на приріст капіталу?

Податок на приріст капіталу – це податок на прибуток, отриманий від продажу криптовалюти. Ви купуєте біткоїн за 100 євро, а продаєте його за 1100 євро? Значить ви отримуєте 1000 євро прибутку, з цього прибутку ви повинні заплатити 28% податку. Іншими словами, кожен раз, коли португалець обмінює криптовалюту на фіатні кошті, він має віддати більше чверті коштів.

Коли ви повідомляєте про свій прибуток від криптовалют у Великій Британії, то тут податки на криптовалютні активи становлять стільки ж, як будь-який інший дохід: від 0 до 45%, а особистий поріг також складає £12 570 (приблизно 430 тис. гривень).

Довгий час у Португалії криптовалюту розглядали не як багатство чи інвестицію, а просто як іншу форму грошей. Таким чином, з 2018 року криптовалюта була звільнена від податку на приріст капіталу. Очевидно, уряд цієї країни змінив свою думку і тепер розглядає криптовалюту як актив, і це дозволило їм стягувати з неї 28% податку на прибуток.

Довгий час Португалія здавалася землею обітованою

Через те, що криптовалюта не оподатковувалась ефективно, Португалія мала репутацію однієї з найпривабливіших податкових гаваней у світі. Допомагає і те, що Португалія має гарну погоду, красиві міста, смачну їжу, чудові пляжі та (певною мірою) стабільну валюту й уряд.

Це також призвело до того, що багато криптовалютних компаній, бірж та заходів переїхали в цю країну. Португальські політики наголошують, що введення 28%-го податку на приріст капіталу не слід розглядати як стримуючий фактор для компаній.

Натомість португальські політики заявляють, що вони завжди хотіли врегулювати криптовалюту і уважно спостерігали за тим, як інші країни адаптували своє законодавство. Спираючись на це, Португалія змогла прийняти рішення.

«Це та область, де є набагато більше знань і набагато більше прогресу, тому Португалія може скористатися міжнародним досвідом», – заявив Медіна перед парламентом.

Чи варто чекати більше податків?

Можливо, Португалія буде розглядати інші податки, пов’язані з криптовалютою, набагато довше. Антоніу Мендонса Мендес, держсекретар з питань оподаткування, повідомив на тій же сесії, що «криптовалюти є набагато складнішою реальністю, ніж податки самі по собі, якщо мова йде про приріст капіталу». Крім того, він припустив, що незабаром криптовалюту в Португалії можуть обкласти податком на додану вартість, зборами або навіть податком на нерухомість.

«Ми оцінюємо найкращі варіанти врегулювання цього питання, щоб представити не законодавчу ініціативу, яка чудово підходить для першої шпальти газет, а законодавчу ініціативу, яка справді служить країні на різних рівнях».

Справа в тому, що наша кухня не така вже й особлива, погода у нас частіше похмура, аніж ясна, і жити тут досить сутужно, однак в іншому випадку всі любителі найнижчих податків на криптовалюту можуть переїхати до Нідерландів.

Все не лише чорно-біле

Залишається побачити, чи дійсно новий податок стане потужним стримуючим фактором для бізнесу, адже можуть пройти роки, перш ніж він набуде чинності в Португалії. Якщо цей закон приймуть, всі ці компанії та люди, які мають криптовалюту, скоріш за все, переїдуть на португальський острів Мадейра, де податкові правила для криптовалют залишаються сприятливими, і де біткоїн незабаром стане законним платіжним засобом.