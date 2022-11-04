Основні тези

Португалія запроваджує податок у 28% на приріст капіталу від криптовалюти

Сальвадор залишається найкращим місцем для криптоінвесторів з огляду на податкову політику

М’яке податкове законодавство Кайманових островів поширюється і на криптовалюту, тому за привабливістю для криптоінвесторів ця країна посідає друге місце після Сальвадору

Сім із дванадцяти дружніх до криптовалют країн знаходяться в Європі, ці країни прагнуть стати криптохабами, і до них входять Словенія, Мальта, Грузія, Білорусь та Німеччина

Біткоїн де-факто є законним платіжним засобом на Мадейрі, в Португалії та Лугано (місто в Швейцарії)

Азійські країни Малайзія та Сінгапур також мають дружнє до цифрових активів податкове законодавство

Вступ

Я вже писав про те, що у 2023 році планують ввести 28%-ий податок на приріст криптовалютного капіталу, а також про те, як це може поставити під загрозу прагнення Португалії стати європейським криптовалютним хабом.

Поспілкувавшись із Паоло Ардуіно, який зателефонував зі швейцарського міста Лугано, в якому Tether і біткоїн де-факто офіційно визнані, я почав задаватися питанням: які країни займають перші місця в рейтингу, коли мова йде про дружні до криптовалют юрисдикції?

У першій статті (можливо, це буде ціла серія) поговоримо про податки. Які країни світу є найбільш привабливими, коли йдеться про закони щодо оподаткування криптовалют?

Розділимо нашу оцінку на три широкі сфери: короткостроковий податок на приріст капіталу, довгостроковий податок на приріст капіталу та податок на прибуток. Ми склали таблицю з країнами, які мають найбільш сприятливі системи оподаткування.

Звичайно, потрібно зробити серйозне застереження: оподаткування є складним, і в цих законах є багато лазівок, підступні місця та інші тонкощі. Але, якщо говорити в цілому, наведені нижче рейтинги вказують на те, куди в майбутньому будуть рухатися ненависники оподаткування криптовалюти.

Сальвадор є найбільшим крипто-податковим раєм

Яка несподіванка! Сальвадор дійсно вирвався далеко вперед в секторі криптовалюти, це стосується й оподаткування.

Тут діє нульовий податок на прибуток капіталу (як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі), і майже всі закони побудовані так, щоб заохочувати використовувати криптовалюти. Влітку я відвідав цю країну і на власні очі побачив, наскільки активно впроваджують криптовалюту. Варто зазначити, що всі закони поширюються на іноземних інвесторів.

Хав’єр Аргуета, юрисконсульт президента Букеле, чітко дав зрозуміти, коли заявив, що «якщо особа має активи в біткоїнах і отримує високі прибутки, він не буде платити податки… ні податок на приріст капіталу, ні податок на прибуток».

Він додав, що «очевидно, це зробили, щоб привабити іноземні інвестиції», і все це в рамках експерименту з біткоїнами в цій маленькій та гарній (які там вулкани!) латиноамериканській країні.

Кайманові острови посідають другу сходинку

Коли кажеш комусь Кайманові острови, то в відповідь, скоріше за все, почуєш слово «податки».

Ця британська заморська територія, яка знаходиться в карибському раю, має нульовий податок на прибуток підприємств, нульові податок на приріст капіталу та податок на прибуток, і це стосується усіх сфер. І криптовалюта не стала тут винятком, і було підтверджено, що ці закони стосуються й цифрових активів.

Щоб фінансувати свою невелику економіку, острів з населенням у 65 000 людей покладається головним чином на туризм, і цілком можливо, що незабаром деякі криптоінвестори вдягнуть купальні костюми та скупаються в Карибському морі.

Європа активно просуває криптовалюту

Швейцарське місто Лугано і португальський острів Мадейра фактично визнали біткоїн законним платіжним засобом (у Лугано Tether також визнано офіційно – ще в березні я брав інтерв’ю з цього приводу в Паоло Ардуіно).

Обидві ці країни мають дружнє до криптовалют податкове законодавство. Про Португалію ми вже говорили, і хоча закон про 28%-ий податок на приріст капіталу опустив цю країну на шосту сходинку у цьому списку, однак вона залишається привабливою для любителів криптовалюти.

Швейцарія посідає восьме місце, а-от дивує її співвітчизниця Словенія, яка знаходиться на третій сходинці. Ця країна прагне запровадити єдиний податок в 10% для обміну криптовалюти на фіат. Це зовсім небагато, якщо дивиться на це з широкого ракурсу.

Ця країна може похвалитися і багатьма іншими ініціативами, і, схоже, вона має великі плани на майбутнє. Окрім сприятливого оподаткування, тут є багато місць, де приймають біткоїни, більше, ніж у США, а найбільший торговий центр країни називається «BTC».

Ще одна європейська країна, про яку варто згадати, – це Білорусь, де немає податку на майнінг, на денну торгівлю чи інші речі, пов’язані з криптовалютою. Однак хочу вас застерегти, цю політику планують переглянути в 2023 році. Зрозуміло, тут є інші проблеми, адже зв’язки Білорусі з Росією під час війни в Україні означають, що жоден криптоінвестор не захоче переїжджати туди найближчим часом.

Все може змінитися

Звичайно, ситуація може змінитися – це ми бачимо на прикладі з Португалією.

Криптопростір ще не врегульовано, стосується це і податків. Мало того, є багато застережень і винятків із вищевказаних законів, також закони можуть змінюватися у відношенні до іноземних інвесторів.

Однак, якщо говорити про оподаткування криптовалют, на даний момент вищевказані країни виділяються з-поміж інших держав.