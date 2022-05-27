Якщо ви новачок у криптовалюті, скоріше за все, вам цікаво, і водночас ви дещо збентежені. Але чи варто хвилюватися? Зовсім ні – зараз ми вам допоможемо зрозуміти криптовалюти.

Нижче ми просто та доступно пояснимо вам, що саме робить криптовалюти такими цікавими. Також ми розкриємо деякі ризики, які потрібно врахувати, перш ніж зануритися у цей простір.

Банки не мають жодного відношення: більше прозорості та контролю, проте і більші ризики для безпеки

Коли криптовалюти вперше з’явилися на ринку, однією з речей, які привабила багатьох інвесторів, була їхня незалежність від традиційних банків.

Купуючи криптовалюту, ви здійснюєте транзакцію без будь-яких посередників. Це робить систему більш прозорою, адже вам не потрібно покладатися на третю сторону. Однак така свобода також означає, що майже неможливо буде отримати допомогу, якщо ви заблокуєте свій криптовалютний гаманець .

Якщо ви забудете свій пароль до банківського сервісу, вам допоможуть його відновити або скинуть його замість вас. А-от з криптовалютами ви будете залежати від нечисленної когорти хакерів, які можуть зламати для вас криптогаманці, що «застрягли», проте навіть їм вдається це зробити дуже рідко.

Волатильність: можливість отримати великі прибутки, проте і ризик зазнати великих втрат

Криптовалюти сумнозвісні своєю високою волатильністю. Одного дня валюта може сягнути найнижчого за всю історію рівня, а наступного дня вона цілком реально може піднятися до небачених раніше висот.

Звичайно, завжди можна зробити припущення, і багато людей вважають найкращим варіантом купувати, коли валюта досягла мінімуму . Однак насправді ніколи не можна дізнатися заздалегідь. Якщо вам пощастить, або якщо ви зробити правильний прогноз, можна вмить розбагатіти; але якщо ваше припущення виявиться помилковим, можна втратити багато грошей.

Ви й досі хочете торгувати криптовалютою? Тут ви можете дізнатися більше про криптовалюту і бути в курсі цін на криптовалюти, а також самостійно дослідити природу криптовалют. Аналіз ще нікому не завадив, і з криптовалютою вам знадобиться вся допомога, яку ви можете отримати.

Блокчейн: захищений від хакерів, але чи можна його масштабувати в довгостроковій перспективі?

Як ми вже згадували раніше, зламати ваш криптовалютний гаманець майже неможливо, це ж стосується й іншої частини інфраструктури, що підтримує торгівлю криптовалютою.

Блокчейн назавжди запам’ятовує записи. Після того, як ви зробите запис, він зберігається на кількох комп’ютерах у суперзахищеній децентралізованій системі. Таким чином, жоден хакер ніколи не зможе отримати доступ і пошкодити весь ланцюжок, а це робить криптоторгівлю надзвичайно безпечною з точки зору кібербезпеки.

Цікавий новий тип валюти, який потрібно ретельно вивчати

Якщо ви абсолютний новачок і вирішили увійти у криптопростір – це, м’яко кажучи, серйозний подвиг. Величезний світ цифрових валют ще зовсім молодий, він існує лише з 2000-х років, на відміну, наприклад, від традиційних фондових ринків, які існують вже сотні років.

Практично неможливо передбачити, як будуть розвиватися криптовалюти в майбутньому, і чи знайдеться для них місце в цьому світі, скажімо, через 50 чи навіть 25 років. Робити інвестиції в криптовалюту ризиковано, тому вам доведеться присвятити багато часу та докласти зусиль, щоб ознайомитися з ними і щоб зрозуміти, що ви купуєте.

Та попри все це, якщо ви вирішите інвестувати в криптовалюту, вас абсолютно точно чекає цікава подорож.