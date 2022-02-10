Сьогодні вранці криптовалютні ринки були переважно без змін, більшість із 10 найбільших криптовалют зафіксували невеликі прибутки або втрати протягом останніх 24 годин.

Усі три основні індекси США вчора зросли, оскільки побоювання щодо підвищення ставок центральними банками розвіялися. SPX500 виріс на 1,32%, а DJ30 — на 0,71%, а NASDAQ100 — на 1,98%.

Сьогодні перед відкриттям ринку Twitter повідомить про результати четвертого кварталу. Аналітики очікують, що прибутки компанії впали приблизно на 8% порівняно з минулим роком. Через те, що на пристроях Apple відбулися зміни в обробці даних, це поклало тінь на платформу, адже вона бореться зі своїм основним джерелом доходу — рекламою.

Компанія вивчає криптовалюту, зокрема NFT, але це, ймовірно, не дуж заспокоїть інвесторів.

Учора UK100 виріс на торгах на 1,06% через новини про те, що до кінця лютого уряд Великої Британії збирається скасувати всі обмеження, що діяли через Covid. Туристичні та рекреаційні акції також зросли.

Кращі криптовалюти

На момент написання статті біткоїн торгувався вище 43 000 доларів, тобто зріс менше ніж на 1%. Ethereum піднявся приблизно на 3%, а Cardano і Solana демонстрували невеликий приріст, XRP зареєстрував невеликі втрати.

Поза топ-10, Shiba Inu виріс приблизно на 4%. CRO Crypto.com виріс на 7% і намагається оговтатися після нещодавнього падіння.

Кращі гравці

Починаючи з останнього тижня січня 2022 року Ethereum Classic стабільно зростає. На момент написання статті він продовжував зростати і здорожчав на 7% за 24 години. Theta Network і Theta Fuel, які живлять цю мережу, сьогодні зросли на 10%.

Kadena, єдиний масштабований блокчейн рівня 1, який використовує PoW разом із Pact, найбезпечнішою мовою смарт-контрактів, зріс на 11% за 24 години.

Якийсь час Chiliz залишався майже без змін. Це цифрова валюта для спорту та розваг від однойменного постачальника фінансових технологій, що знаходиться на Мальті. Сьогодні цей токен зріс на 7%.

Arweave і Waves сьогодні піднялися на 10%. Найбільші прибутки у топ-100 має Secret, який здорожчав на 11%.

Qtum, що посідає 100-у сходинку, зростає, бо його загальна пропозиція наближається до ліміту. Сьогодні він зріс на 6%.

UNUS SED LEO втрачає свої вражаючі прибутки, які він отримав після того, як біржа Bitfinex оголосила, що компенсує інвесторам гроші, які вони втратили під час злому токена LEO у 2016 році. Сьогодні він впав на 11%.

У тренді

10 лютого Bonfida має одні з найбільших прибутків в екосистемі Solana і на загальному ринку. FIDA, її нативний токен, додала майже 60% до своєї вартості. Щоб вирішити проблеми з верифікацією, ця криптовалюта нещодавно співпрацювала з Burnt Finance і наразі котирується на багатьох провідних біржах.

Libero зростає з кількох причин: його ринкова капіталізація лише досягла 50 мільйонів доларів, а завдяки тому, що кити сьогодні скинули 405 000 доларів, загальний фонд токена перевищив 1 мільйон доларів. За 24 години він зріс на 34%.

Alchemy Pay торгується за 0,057 долара і сьогодні зріс на 13%. Творці описують його як перший платіжний шлюз, що прагне подолати розрив між фіатною та криптовалютною економіками.