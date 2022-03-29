Ринок криптовалют в цілому торгується в зеленому, більшість із 10 найбільших криптовалют зафіксували прибутки протягом останніх 24 годин.

Учора американські індекси підвищилися, а технологічні компанії та акції-меми яскраво сяяли. Індекс UK100 (-0,04%) знизився, оскільки сподівання на прорив у мирних переговорах між Росією та Україною не справдилися.

Акції Tesla Motors зросли на 8% після того, як автовиробник повідомив про плани розділити свої акції вже вдруге протягом останніх двох років.

Кращі криптовалюти

Після короткотривалого плато Terra знову зростає, на момент написання статті монета здорожчала на 9%. Біткоїн продемонстрував невеликий приріст і торгувався вище 47 000 доларів на момент виходу статті. Інші криптовалюти зафіксували певний приріст, зокрема Ethereum, який зріс приблизно на 2%, а Cardano і XRP піднялися на 2% і 1% відповідно.

Протягом минулого тижня спалили майже три мільярди токенів SHIB, лише за останні 24 години – близько півмільярда. Сьогодні Shiba Inu здорожчав на 5%.

Кращі гравці

У лютому 2022 року компанія Waves Labs оголисила план трансформації своєї екосистеми і зараз збирається відкрити в Маямі головний офіс. Криптовалюта Waves, яка потрапила в топ-50 і зараз займає 32-у сходинку за ринковою капіталізацією, здорожала через ці новини на 64%.

THORSwap повідомив, що у березні його обсяги торгів склали 470 мільйонів доларів, і зростання становило приблизно 900%. Через ці новини THORChain збільшився на 14%. Loopring здорожчав на 11%. Однією з причин такого росту є майбутній випуск NFT.

Compound підскочив приблизно на 14%. З іншого боку, Zilliqa впала на 11% і втратила свої вражаючі нещодавні досягнення, які спостерігалися протягом кількох останніх днів.

У тренді

Невдовзі після того, як Вілл Сміт ударив Кріса Рока на церемонії вручення премії «Оскар», нова криптовалюта Will Smith Inu почала торгуватися на UniSwap та PancakeSwap. Цей токен збільшився на 10 000% менше ніж за 24 години.

На момент написання статті він торгувався за 0,0000000123 долара і, за даними Nomics, зріс на 38%.