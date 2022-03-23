Протягом останніх 24 годин більшість основних криптовалют мали незначні втрати. Національна футбольна ліга (НФЛ) розіслала повідомлення, де зазначено, що ліга дозволить, щоб блокчейн-проєкти стали спонсорами її команд. Однак заборона на просування криптоактивів залишається в силі.

Учора американські акції зросли після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Павелл заявив, що план центрального банку посилити монетарну політику не спричинить рецесію економіки США.

Сьогодні о 14:00 за Києвом голова Банку Англії Ендрю Бейлі виступить на саміті Банку міжнародних розрахунків з питань інновацій, і цей виступ може спричинити коливання ринку в Великій Британії.

Кращі криптовалюти

Помітно виділилися Polkadot і Cardano, кожен з яких набрав більше 3%. На момент написання статті біткоїн торгувався трохи вище 42 000 доларів, тобто за останні 24 години зменшився майже на 1%. Avalanche впав на 4%.

Кращі гравці

Серед криптовалют списку топ-100 більшість монет додали або втратили 1-3% своєї вартості. Відзначилися Ethereum Classic (+10%), Mina (+9%), Bitcoin Gold (12%), Qtum (+11%), Internet Computer (+7%) і Bora (+8%).

ApeCoin, який ефектно увірвався до топ-100, продовжує зростати. Ця криптовалюта, яку створили засновники BAYC, сьогодні здорожчала на 13%.

Loopring зріс на 42% через новини про партнерство з GameStop, щоб сприяти NFT-маркетплейсу останнього.

У команді аутсайдерів знаходиться THORChain, який втратив нещодавні здобутки. Сьогодні ця монета впала на 6%.

У тренді

Найбільші прибутки сьогодні має YTizer — платформа для торгівлі майбутніми прибутками. Її ідея полягає в тому, що сторона, яка робить пропозицію, може прийняти майбутній прибуток як авансовий платіж в обмін на передачу прибутку в токенізованому вигляді.

Трейдери можуть придбати цей токенізований прибуток і утримувати його до дати погашення. За останні 24 години нативний токен цієї екосистеми YTZ зріс майже на 1200%.