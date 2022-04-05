Сьогодні крипторинок в цілому неоднозначний. Фред Тіль, генеральний директор Marathon Digital Holdings (найбільшої компанії з видобутку біткоїну) сказав, що готовий продати свою компанію, якщо запропонують гарну ціну.

Акції будівельних компаній зростали вчора вдень, а індекс UK100 майже не зазнав змін.

Кращі криптовалюти

За останні 24 години Solana впала більше ніж на 2%, при цьому більшість основних криптовалют мали незначні прибутки або втрати. На момент написання статті біткоїн торгувався трохи вище 46 700 доларів, за останні 24 години він зріс на 1%.

Dogecoin здорожчав на 5%. Зазвичай він зростає, коли у новинах з’являється Ілон Маск. Востаннє він придбав 9,2% акцій Twitter на суму 2,9 мільярда доларів. У результаті цього він став найбільшим акціонером гіганта соціальних мереж, а акції зросли на 27%.

Кращі гравці

Ті, що ще нещодавно зростали, зараз зазнають втрат. Waves знизився на 22%, Zilliqa — на 10%, Stepn — на 6%. З іншого боку, Celo піднявся на 20%, Mina — на 8%, а Oasis Network — на 6%.

Celo зростає відтоді, як учора в Барселоні розпочався глобальний мережевий захід Celo Connect.

Audius, децентралізована екосистема для обміну музикою, зростає через новини про перейменування культового Амфітеатру Червоні Скелі поблизу Денвера на Audio Amphitheatre. Сьогодні його нативна монета AUDIO здорожчала на 12%.

У тренді

Протягом останніх 24 годин токен ETM від En-Tan-Mo зріс на 373%. Він позиціонується як публічний блокчейн-проєкт наступного покоління, який, як кажуть, повністю реалізує SHD і базується на концепціях передачі вартості та рівноваги Неша.