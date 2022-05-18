Сьогодні ринок криптовалют в цілому ведмежий, і на момент написання статті більшість монет зі списку топ-100 торгувалися в мінусі.

Кращі криптовалюти

Протягом останніх 24 годин більшість провідних криптовалют мали незначні втрати до 2%, зокрема Ethereum, BNB, XRP і Solana. За останню добу біткоїн впав на понад 1,5% і на момент написання статті торгувався трохи менше 30 000 доларів.

Помітно виділились Polkadot, який впав майже на 5%, і Avalanche, що втратив понад 3%.

Кращі гравці

Поза межами топ-20 тенденція була схожою: більшість монет втратили 3-5% своєї вартості. Серед невдах окремо виділилися Maker і The Graph, кожен з яких зменшився на 8%, і Celo, що втратив 7%. Kadena сьогодні здешевшала на 11%.

TerraUSD впав ще на 18% і тепер торгується за десяту частину своєї колишньої вартості.

Серед переможців лідирує токен Kyber Network Crystal v2. Учора KNC піднявся на 22%, а сьогодні додав до своєї вартості ще 26% і наблизився до максимуму минулого тижня.

На другому місці знаходиться Chiliz, який на момент написання статті піднявся на 12%. CHZ, нативна монета першої в світі токенізованої спортивної біржі, почала зростати після того, як ця екосистема запустила Scoville Testnet Phase 2.

Завершують список переможців Convex Finance, Klaytn і KuCoin Token, які зросли на 4%, 6% і 5% відповідно.

У тренді

Найбільшим переможцем сьогодні є криптовалютний токен Pledge Coin (PLG), який працює на платформі Ethereum.

Pledgecamp — це краудфандингова платформа нового покоління, яка використовує розумні договори депонування, щоб захистити інвесторів і притягнути до відповідальності авторів проєктів. Сьогодні ця монета здорожчала на 440%.