Проґавили Dogecoin? Зустрічайте передпродаж криптовалюти Metacade (MCADE)

Наразі Dogecoin (DOGE) входить до десятки найпопулярніших криптовалют, хоча на початку його ціна становила лише 0,0003 долара за токен. Можливо, виявити «дорогоцінності з невеликою капіталізацією» на кшталт DOGE важко, однак передпродаж криптовалюти Metacade (MCADE) може стати наступною великою подією.

Metacade — це найкраща дорогоцінність з часів Dogecoin?

З моменту його першого запуску в грудні 2013 року Dogecoin приніс більше ніж х2000 прибутку. Це чудовий приклад того, які потужні прибутки можна здобути, якщо зробити криптовалютні інвестиції на ранніх стадіях проєкту. На жаль, більшість людей проґавили ті шалені успіхи, які здобув DOGE, але в Web3 залишається ще багато можливостей.

Передпродаж криптовалют — це одна із найприбутковіших інвестиційних можливостей, що доступна на даний момент. Передпродаж є найпершим етапом збору коштів для проєктів Web3, і часто вони приносять значні прибутки довгостроковим власникам монет.

Metacade (MCADE) щойно розпочав передпродаж своєї криптовалюти, і вже схоже, що це одна з найкращих інвестиційних можливостей 2023 року. За перші 7 тижнів токенів MCADE було продано на суму понад 2,7 млн доларів США, і зараз Metacade активно проходить етапи передпродажу, адже інвестори хочуть отримати вигоду від низької ціни токена.

Перші інвестори Metacade можуть очікувати величезних прибутків, оскільки ця платформа пропонує багатий досвід у GameFi-секторі та хоче стати головним осередком для Web3-спільноти. Metacade прагне не лише надавати цілу низку ігор Рlay-to-Еarn ( P2E ), але й доступ до найцінніших альфа-версій ігор у просторі, а також широкі можливості для заробітку за межами аркадних ігор.

Чи зможе MCADE досягти 1 долара у 2023 році?

Після завершення передпродажу MCADE запустять на децентралізованих біржах (DEX) у рамках публічного IDO, а це, як очікується, підвищить попит на токен і підштовхне ціну вгору ще більше. Експерти прогнозують, що ціна MCADE просто вибухне, при цьому інвестори орієнтуються на два ключових цінових рівня.

Верхній цільовий рівень для MCADE становить 1 долар, тобто після закінчення передпродажу криптовалюти приріст становитиме х50. Для цього потрібно, що MCADE подолав ключові рівні опору в 0,50 і 0,75 долара, однак, враховуючи ажіотаж навколо цього проєкту, позначка в 1 долар є досяжною для MCADE. Навіть якщо токени Metacade досягнуть у 2023 році лише нижньої цільової позначки в 0,50 долара, це все одно буде у 25 разів більше, ніж початкова ціна в 0,02 долара.

Що таке Metacade?

Metacade стане найбільшою мережевою аркадою, де буде доступно безліч звичайних і змагальних ігор та можна буде грати в різноманітні аркадні ігри. Планується, що кожна гра в Metacade матиме механізм заробітку, і гравці отримуватимуть токени MCADE за проходження рівнів та прогрес у грі.

Крім того, Metacade має стати активним центром спільноти, де гравці матимуть доступ до найсвіжішої інформації про ігровий простір блокчейну. Metacade демонструватиме найпопулярніші тенденції, найновіші ігри, а також найкращі поради та підказки стосовно того, як отримати максимальну користь від блокчейн-ігор.

Як працює Metacade?

Геймери зможуть грати в безліч різних P2E-ігор та почати заробляти токени MCADE, як тільки перейдуть на цю платформу. Також завдяки функції Compete2Earn Metacade дасть геймерам-конкурентам можливість перевірити свої навички та позмагатися з гравцями з усього світу.

Metacade керується спільнотою та прагне створити осередок для всього, що стосується GameFi. Ключовою ініціативою, що сприяє залученню спільноти, є інноваційний механізм Create2Earn. Тобто користувачі зможуть отримати винагороди в токенах MCADE за внесок у спільноту, зробити це можна кількома способами: поділитися своїми думками, опублікувати огляд на гру та взаємодіяти з іншими користувачами.

З 2024 року на платформі також буде дошка вакансій, яка дозволить криптоентузіастам розпочати свою кар’єру в Web3 . Можна буде знайти собі постійне робоче місце в партнерів Metacade, також користувачі зможуть знайти одноразові підробітки, працювати як фрілансер та тестувати нові ігри до їхнього офіційного запуску.

Metacade — ключовий гравець, що змінює гру

GameFi-сектор став новаторською розробкою для всієї ігрової індустрії, та досі у гравців блокчейну не було центрального осередку для спільноти. Metacade пропонує вирішити цю проблему і створює комплексну платформу для геймерів з усього світу; тут поєднали в одне ціле задоволення від ігор, створення контенту та багато можливостей для спільноти, щоб заробити криптовалюту.

Окрім цього, Metacade допоможе профінансувати нове покоління аркадних ігор, що будуть створюватися на платформі. Розробники ігор можуть винести свої інвестиційні пропозиції на розсуд спільноти Metacade, а та матиме право вирішувати, які ігри потраплять на платформу в майбутньому. Пропозиції, які здобудуть перемогу, зможуть отримати фінансування на ранніх етапах завдяки програмі Metagrants, і це допоможе просувати інновації в усьому GameFi-секторі.

Чи варто купувати MCADE?

Передпродаж криптовалюти MCADE — це чудова можливість отримати значний прибуток від інвестицій. Під час бета-фази та першого етапу передпродажу було розпродано 100% токенів, і Metacade готується до дуже успішного (і, можливо, швидкого) передпродажу.

Зараз MCADE коштує 0,012 долара. На останньому етапі передпродажу криптовалюти ця ціна зросте до 0,02 долара, тому інвесторам варто поспішити та додати до свого портфелю якомога більше MCADE, доки ціна не піднялася. Передпродаж криптовалюти Metacade може виявитися одним із найрезультативніших у 2023 році та в найближчі роки може принести такі ж прибутки, як DOGE.