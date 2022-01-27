Обсяги ICP зростають навіть тоді, коли загальний ринок стає бичачим

Важливі моменти:

ICP відновлюється, але обсяги нижчі, ніж у більшості основних криптовалют.

Для підтвердження тренду ICP необхідно подолати 38,2% опір Фібоначчі на рівні 23,15 долара.

Загальна ринкова динаміка продовжує грати важливу роль.

Протягом останніх 48 годин Internet Computer ( ICP/USD ) має тенденцію до зростання. Значною мірою це відповідає загальному крипторинку, який перебуває у «зеленому» з того часу, як біткоїн підскочив від мінімальних 32 800 доларів.

Однак, на відміну від більшості основних криптовалют, відскік ICP не був потужним. Більшу частину останніх двох діб ICP був обмежений діапазоном нижче 23,6% опору Фібоначчі на рівні 21,18 долара.

Internet Computer ще не набрав обертів

За допомогою Internet Computer блокчейн нарешті стає таким, яким він має бути – відкритим і розподіленим середовищем для додатків. Революційний дизайн, який розкриває повний потенціал смарт-контрактів , доводить, що ця технологія може запропонувати набагато більше, ніж просто фінансові транзакції або безпечне зберігання даних. Internet Computer прагне створити цілі децентралізовані економіки.

Хоча він і має потужну цінну пропозицію, та з моменту свого запуску Internet Computer не демонстрував вражаючих результатів. Через кілька місяців після запуску виникли проблеми стосовно його децентралізації. Потім було падіння вартості з позначки в понад 400 доларів і нижче 30 доларів.

На даний момент Internet Computer торгується на рівні 21,64 долара і зріс протягом останніх 48 годин. Це відповідає ціновому руху на загальному ринку криптовалют.

Прогноз ціни ICP

Джерело: TradingView

З 1-годинного графіку видно, що протягом останніх 48 годин ICP набирає обертів. Однак більшу частину цього часу обсяги були низькими, і ICP консолідується нижче 23,6% опору Фібоначчі на рівні 21,18 долара.

Лише за останні 6 годин йому вдалося подолати 23,6% опір Фібоначчі, але обсяги все ще низькі. Якщо обсяги залишаться низькими, існує ризик, що ICP може опуститися нижче рівня в 21,18 долара. А тоді ICP зможе легко впасти нижче 20 доларів.

Однак, якщо настрої на загальному ринку залишаться бичачими, ICP може не лише утриматися вище позначки в 21,18 долара, але й, можливо, зламати 38,2% опір Фібоначчі на рівні 23,15 долара. У такому випадку протягом тижня ICP зможе торгуватися вище 25 доларів.