Ціна Avalanche (AVAX) знижувалася протягом останніх кількох торгових сесій після того, як Terra придбала ці токени на суму 200 мільйонів доларів . Зараз монета торгується за 88,10 долара, що трохи вище тижневого мінімуму в 81,56 долара. Ця ціна десь на 14,6% нижче максимальної вартості, що спостерігалася цього року.

Ріст Avalanche сповільнюється

Avalanche є одним з найвідоміших вбивць Ethereum у криптогалузі. Його розробники побудували платформу, на якій люди можуть створювати всі можливі типи додатків. Сьогодні Avalanche широко використовується розробниками, які створюють платформи децентралізованого фінансування (DeFi) і невзаємозамінних токенів (NFT).

Avalanche славиться своєю надзвичайно високою швидкістю та низькими комісіями за транзакції. До того ж, команда цього проєкту оприлюднила плани виділити мільйони доларів, щоб заохочувати розробників розбудовувати цю екосистему.

Наприклад, у 2021 році вони запустили фонд Avalanche Rush, кошти з якого надходили людям, які створюють додатки в різних галузях. Цього року вони представили ще один фонд на суму понад 200 мільйонів доларів для тих розробників, які займаються створенням проєктів для метавсесвіту.

Саме тому екосистема Avalanche зростає. За даними DeFi Llama, загальна заблокована вартість (TVL) екосистеми зросла до понад 10 мільярдів доларів. Одними з найвідоміших проєктів в цій екосистемі є Trader Joe і BENQI.

Однак протягом останніх кількох тижнів вартість Avalanche знизилася, бо в його екосистемі з’явилися ознаки перевантаження. Як показують дані, після того, як його TVL сягнула позначки в 10 мільярдів доларів, зростання TVL відбувалося дещо напружено, як можна побачити на графіку нижче. Наприклад, за останній місяць TVL у Curve знизилася на 23%, а загальна заблокована вартість у Platypus Finance впала більше ніж на 25%.

Таке сповільнення значною мірою пов’язано з тим, що DeFi-сектор стає все більш переповненим, адже кількість проєктів збільшується. Одними з найвідоміших проєктів, які нещодавно з’явилися, є VVS Finance і Anchor Protocol.

Прогноз ціни на Avalanche

Якщо поглянути на 4-годинний графік, ми бачимо, що протягом останніх кількох тижнів ціна Avalanche перебувала в серйозній низхідній тенденції. Це падіння вдалося зупинити протягом останніх кількох сесій після того, як Terra придбала велику кількість токенів AVAX.

Однак якщо поглянемо більш уважно, то видно, що це відновлення було непереконливим. Більше того, токену не вдалося піднятися вище 50-денної ковзної середньої. Тому існує ймовірність, що найближчими днями ціна AVAX знову переживатиме ведмежу тенденцію. Якщо це станеться, наступним важливим рівнем підтримки буде позначка в 80 доларів.