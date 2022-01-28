Прогноз ціни на біткоїн: чи зможе біткоїн подолати опір?

За останні 48 годин біткоїн здійснив V-подібне відновлення

Зараз біткоїн торгується на ключовому рівні опору близько 38 165 доларів.

Якщо він зможе подолати рівень в 38 165 доларів, то протягом наступних 24 годин BTC може сягнути 40 тис. доларів

Після того, як 24 січня 2022 року біткоїн ( BTC/USD ) сягнув 32 800 доларів, зараз він відновлюється по V-подібній моделі. Обсяги купівлі зростають, адже біткоїн продовжує дорожчати на тлі потенційного підвищення процентних ставок у США, яке стало ключовою причиною його нещодавнього падіння.

Біткоїн відновлюється

Біткоїн — це перша децентралізована цифрова валюта, яка дозволяє людям переказувати гроші без сторонніх посередників, як-от банки, компанії кредитних карток тощо. Розцінюйте його як електронну форму готівки, адже біткоїн можна відправити з гаманця однієї людини (додатка для телефону або онлайн-рахунку) безпосередньо на гаманець іншої особи, просто знаючи її адресу.

За останній рік біткоїн залучив багато інституційних інвесторів, і це зіграло значну роль у його нещодавньому зростанні до позначки 69 тисяч доларів. Окрім хедж-фондів та інших інституційних інвесторів, також деякі корпорації додали біткоїн до своїх балансів. Серед найбільш відомих: Tesla і Microstrategy.

За словами Кеті Вуд з Ark Invest, якщо всі компанії з S&P 500 виділять лише 5% своїх балансів на купівлю біткоїну, протягом десятиліття вартість BTC може становити понад 500 тисяч доларів .

Проте в короткостроковій перспективі біткоїн залишається дуже нестабільним. На даний момент він відскочив від ключового рівня підтримки. Інвестори боялися, що якби BTC продовжив знижуватися і пробив позначку в 30 тисяч доларів, то він міг би легко впасти нижче 20 тисяч доларів.

Прогноз ціни біткоїну

Джерело: TradingView

Протягом останніх 24 годин біткоїн перебував у зеленому секторі і зумів подолати 38,2% опір Фібоначчі на рівні 36 989,61 долара. На даний момент біткоїн перевіряє 50,0% опір Фібоначчі на рівні 38 165,27 долара, але ще не зміг його подолати.

Якщо біткоїну вдасться сягнути 38 165,27 долара, протягом наступних 24-48 годин він може зрости до 40 тисяч доларів. Однак, якщо біткоїн провалиться на рівні 38 165,27 долара, він, скоріше за все, впаде нижче 35 тисяч доларів.