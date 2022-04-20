Два дні поспіль ціна біткоїну зростала, оскільки настрої на ринку покращилися. BTC піднявся до максимуму в 41 765 доларів, що значно вище тижневого мінімуму в 38 800 доларів. Біткоїн торгується значно нижче свого історичного максимуму в майже 70 000 доларів.

Індекс страху та жадібності

Біткоїн піднявся вгору, оскільки інвестори кинулися купувати його, коли цього тижня він істотно впав. Дані показують, що індекс страху і жадібності біткоїну все ще знаходиться в зоні страху на рівні 27. Тим не менш, цей рівень кращий, аніж екстремальний рівень страху 25, що був минулого тижня.

Якщо поглянути більш уважно на ефективність біткоїну, бачимо, що він й досі значною мірою корелює з традиційними активами, як-от акції. Нещодавно індекс Nasdaq 100, куди входить багато технологічних компаній, різко підскочив навіть попри слабкі результати Netflix.

Останнім часом макросередовище було динамічним: деякі товари зростали, інші падали. У той же час ринок облігацій продовжує посилати попереджувальні сигнали стосовно американської економіки. Цього тижня 30-річна прибутковість перевищила 3%, це сталося вперше з 2018 року.

Якщо придивитися до даних мережі, видно, що деякі інвестори почали купувати біткоїн пад час падіння. За даними Glassnode, значну кількість біткоїнів купували в діапазоні між 38 000 і 45 000 доларів. Це важливі ринкові рівні, оскільки вони визначають поточну фазу консолідації.

Glassnode також зазначив, що більшість власників біткоїнів придбали свої монети за ціною вище 40 000 доларів, і в основному ці власники утримуют свої монети довгостроковий період. Водночас багато тих людей, які купили монети за ціною вище 50 000 доларів, вже капітулювали та перерозподілили свої монети. Таким чином, доки біткоїн знаходиться в діапазоні між 35 000 і 42 000 доларів, він все ще знаходиться на стадії накопичення.

Прогноз ціни на біткоїн

На годинному графіку бачимо, що протягом останніх кількох днів монета знаходилася в потужному бичачому тренді. Їй вдалося піднятися вище важливого рівня опору в 41 550 доларів, це був максимум, встановлений 13 квітня.