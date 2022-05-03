Ціна Zilliqa впала до найнижчого рівня з 26 березня цього року, оскільки попит на монету зменшився. Вартість монети становить 0,676 долара, що приблизно на 70% нижче від цьогорічного максимального рівня. Як результат, її ринкова капіталізація впала десь до 972 млн доларів, і монета зараз займає 91-у сходинку серед найбільших криптовалют у світі.

Попит на Zilliqa падає

Zilliqa — це блокчейн-проєкт, що допомагає розробникам створювати децентралізовані додатки. Він славиться тим, що запровадив технологію шардингу, яка збільшує швидкість, розбиваючи блоки на менші частини (шарди).

Zilliqa активно використовують розробники, які прагнуть створити швидкі, безпечні та високонадійні децентралізовані додатки. Серед найбільш відомих додатків, які використовують цю мережу, варто згадати Atomic Wallet, Autofarm і Carbon тощо.

Однак, на відміну від інших популярних платформ, як-от Solana та Ethereum, більшість додатків цього проєкту відносно невеликі. За даними DeFi Llama, загальна заблокована вартість цієї екосистеми впала і зараз становить лише 20 млн доларів. Для порівняння, TVL інших популярнях платформ, наприклад Ethereum, складає понад 100 млрд доларів. Однак згідно зі статистикою, яку надає Zilliqa, її TVL становить 363 млн доларів, а це солідна сума.

Раніше Zilliqa була занепалим ангелом, оскільки конкуренція в її галузі була величезною. Вона колись навіть входила до рейтингу найбільших криптовалют у світі. А потім її популярність зменшилась, і вона вийшла зі списку топ-100.

У березні ЗМІ активно обговорювали Zilliqa, бо компанія оголосила, що збирається долучитися до метавсесвіту за підтримки Metopolis. У той час ціна монети піднялася до максимальних 0,2300 долара, і криптовалюта увірвалася до топ-50.

Однак останнім часом ажіотаж щодо цієї монети згасає, і різко знижується активність в її блокчейні. Наприклад, кількість смарт-контрактів значно падає після того, як у березні цей показник сягнув максимального значення. Кількість нових адрес у мережі також зменшується.

Прогноз ціни Zilliqa

4-годинний графік показує, що ціна ZIL протягом останніх кількох тижнів перебувала в потужному ведмежому тренді. Падіння прискорилося, коли монета перетнула ключовий рівень підтримки на позначці в 0,1010 долара, який був мінімумом 17 квітня. Окрім того, токен опустився нижче 25- і 50-денних ковзних середніх, тоді як стохастичний осцилятор впав нижче рівня перепроданості.

Індекс відносної міцності також перейшов до зони перепроданості. Таким чином, цілком ймовірно, що ціна Zilliqa продовжить знижуватися, оскільки у травні ведмеді налаштовані на ключовий рівень підтримки в 0,05 долара.