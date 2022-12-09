Прогноз цін на Decentraland, і чому Metacade (MCADE) виглядає найбільшим яскравим проєктом метавсесвіту на 2023 рік

Перегони тривають, і ми колись побачимо, який проєкт метавсесвіту стане кращим, і яка монета принесе інвесторам найбільший прибуток у 2023 році. Decentraland мав фору перед іншими проєктами в галузі, але чи зможе його токен MANA наступного року випередити найкращих новачків? Якщо поглянути на майбутніх великих гравців цього ринку, бачимо, що Metacade та його монета MCADE затьмарять прогнози Decentraland.

Що робить монета MANA?

Щоб зрозуміти прогнози стосовно Decentraland на 2023 рік, і чому Metacade, схоже, працює краще, важливо розуміти, що ж таке токен MANA . Це нативна валюта платформи Decentraland і токен на основі Ethereum.

З його допомогою сплачують за товари та послуги у грі, але через невтішно низьку кількість активних користувачів розвиток цієї гри наразі призупинився. Це спричинило низькі результати токена у 2022 році: він обвалися зі свого максимуму в 5 доларів США, що спостерігався в грудні 2021 року, десь до рівня 0,60 долара.

Що таке Metacade?

Платформа Metacade приносить у метавсесвіт аркаду, де ціла низка ретро-ігор, а не зосереджується на одній грі. Кінцева мета цього проєкту — стати єдиним центром для всього, що стосується Web3-ігор. Metacade планує стати центральним вузлом для P2E-ігор.

Metacade зосередиться на створенні ігрової спільноти. Цей проєкт прагне створити місце, де гравці та дизайнери зможуть збиратися разом та насолоджуватися спільними пристрастями: грати, тестувати ігри та писати на них огляди таким чином, щоб кожен отримав за це вигоду. Крім того, Metacade буде допомагати розробникам створювати ігри, для цього діятиме програма фінансування Metagrants, підтримка спільноти та буде цілий пул тестових гравців. Це означає, що користувачі дійсно мають право голосу визначати, що відбувається в Metacade, і яким буде його майбутнє. Щоб забезпечити це, у проєкт діятиме DAO, процес прийняття рішень буде розподіленим, і проєкт буде самостійно регулюватися.

Як і в Decentraland, Metacade має нативний токен, який називається MCADE. Якщо поглянути на їхню офіційну документацію, відразу кидається в вічі, що цей проєкт має чудову модель токеноміки, яка виділяє його серед інших проєктів метавсесвіту, як-от Decentraland.

Це пояснюється тим, що токен MCADE використовується як частина самостійної екосистеми , в якій прибутки генеруються різними способами, а потім їх розподіляють поміж власниками токенів, використовуючи для цього різні винагороди. Таким чином, цей проєкт чудово балансує між тим, що працює як ігровий хаб та надає розумну інвестиційну можливість.

Роглянемо, як працює Metacade

Перше, що потрібно зрозуміти про проєкт Metacade, це те, як тут генерується дохід, який забезпечує економічну модель і забезпечує винагороди користувачам. Це робиться кількома способами, наприклад: за рахунок прибутків від реклами, списку вакансій і завдяки тестуванню ігор. Розділ pay-to-play в аркаді є ще однією важливою частиною моделі, яка забезпечить збільшення прибутків.

Є ще один елемент, що дозволяє заробити інвесторам, які купують токени MCADE та хочуть побачити, як зростають їхні статки. Більше токенів можна заробити за допомогою таких методів, як розіграші призів, ексклюзивні турніри та стейкінг. Усе це означає, що незалежно від того, ви палкий аркадний гравець чи просто шукаєте інвестиції в криптовалюту, вам варто поглянути на технічну документацію Metacade та звернути увагу на передпродаж цих токенів.

Metacade має гарні шанси отримати потужні результати у 2023 році

Оскільки метавсесвіт на даний момент є одним із найбільших досягнень у світі технологій, не дивно, що люди очікують, що проєкт Metacade затьмарить усі інші. Це тому, що в цій аркаді на основі метавсесвіту гравці можуть насолодитися захоплюючою колекцією ігор, а також отримати додатковий дохід.

Передпродаж цих токенів показав, наскільки довго чекали цей проєкт, адже 1,4 млрд токенів, які продаються на цьому етапі, користуються величезним попитом. Зараз стартова ціна невелика і становить 0,008 долара, а коли передпродаж завершиться вона зросте до 0,02 долара, і виявилося багато людей, які хочуть на ранніх етапах долучитися до цього проєкту, щоб отримати свій шматочок пирога.

Чи варто купувати криптовалюту прямо зараз?

У 2022 році обвалилося багато криптовалют , не лише MANA. Прогноз ціни на Decentraland показує, що може минути деякий час, перш ніж ця платформа почне залучати користувачів та зростати у вартості. Час покаже, чи достатньо цього, щоб врятувати його, чи він зникне в небуття, коли інші проєкти з новими ідеями випередять його.

Однак це не означає, що варто оминати ринок. Ви все одно можете отримати прибуток, обравши проєкт на кшталт Metacade, який має економічно обґрунтовану модель токеноміки, до того ж, його передпродаж користується значною популярністю у людей. Ознайомтеся з офіційною документацією, щоб дізнатися, що саме він пропонує.