Прогноз цін на The Sandbox, Metacade і Decentraland на 2025 рік. Це основні гравці метавсесвіту

Вам цікаво, яким буде майбутнє метавсесвіту, та які проєкти займатимуть лідерські позиції? У цій статті ми обговоримо прогнози цін на The Sandbox, Metacade і Decentraland на 2025 рік та дамо вам уявлення про те, чого можна очікувати в довгостроковій перспективі.

Що таке The Sandbox (SAND)?

The Sandbox — це децентралізований 3D-світ, який дозволяє користувачам створювати свій ігровий досвід, ділитися ним та монетизувати його. У The Sandbox гравці можуть будувати все, що завгодно, за допомогою вокселів — блоків, які є типовими для дизайну цієї гри. Однак вони створюють не лише естетичну картинку: ними можна легко керувати, і вони дозволяють гравцям будувати складні та деталізовані об’єкти, як-от автомобілі, будівлі, скульптури тощо.

Щоб будувати в The Sandbox, гравцям спочатку потрібно отримати LAND. Токени LAND є невзаємозамінними, тому їх можна купувати та продавати за допомогою токенів SAND. Після того, як гравці заволодіють LAND, вони можуть придбати ASSET (активи — об’єкти, розроблені іншими гравцями) або створити предмети у VoxEdit і використати їх у Game Maker, щоб створити імерсивні ігри та досвід. Такі компанії, як Forbes, Gucci та Warner Music Group, використовували ці інструменти, щоб зробити свої перші кроки в метавсесвіті, і, ймовірно, сюди будуть приходити й інші.

Прогноз цін на The Sandbox (SAND) на 2025 рік

Чим більше буде поширюватися метавсесвіту, тим більш ймовірно, що The Sandbox виправдає своє ім’я (sandbox в перекладі з англ. означає «пісочниця») та стане випробувальним полігоном для тих брендів, які хочуть приєднатися до цього нового цифрового простору. Поява нових імен серед зростаючого списку відомих компаній, які вже використовують The Sandbox, напевно, сприятиме збільшенню потоку інвестицій і може підняти SAND на значно вищий рівень, ніж його поточна ціна в 0,42 долара. Принаймні він цілком реально зможе досягти 2,50 долара і, ймовірно, буде коливатися в діапазоні між 4,50 і 5 доларами.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade — це платформа, яка керується спільнотою, її створили для метавсесвіту та ігор Рlay-to-Еarn (P2E). Це центр, куди геймери приходять, щоб дізнатися про новітні P2E-ігри, дослідити простір метавсесвіту, який розвивається швидкими темпами, поспілкуватися із однодумцями та вплинути безпосередньо на майбутнє GameFi . По суті, в Metacade є все необхідне, щоб отримати максимальні прибутки від метавсесвіту та P2E-ігор, зокрема огляди, таблиці лідерів, альфа-версії ігор, форуми та чати, де можна заводити друзів і заробляти за свої внески у діяльність спільноти.

Саме так: кожного разу, коли ви публікуєте огляд, поради, як максимізувати виграші в грі, чи інший корисний контент, ви отримуєте токени MCADE за свою участь у розвитку платформи. Також тут проводяться регулярні розіграші призів і турніри, де можна позмагатися з іншими користувачами Metacade, щоб претендувати на великий виграш. Навіть планується у 2024 році створити дошку вакансій, де будуть доступні одноразові підробітки, робота на неповний робочий день та оплачувані посади в провідних компаніях у Web3-просторі.

До 2025 року стануть доступні дві найпривабливіші функції Metacade. Перша — це його децентралізована автономна організація (DAO) , де користувачі зможуть брати участь у створенні першої у світі віртуальної аркади, яка належить гравцям. Друга —програма Metagrants. Metagrants — це інструмент фінансування, завдяки якому користувачі Metacade зможуть голосувати за розробку P2E-ігор. Розробники будуть виносити свої ідеї на розсуд спільноти, і той, хто набере найбільшу кількість голосів, отримає фінансування зі скарбниці Metacade, що допоможе реалізувати його ідею в життя.

Прогноз цін на Metacade (MCADE) на 2025 рік

Завдяки безлічі інноваційних функцій, зосередженості на спільноті та можливості швидкого залучення тисяч гравців Metacade, ймовірно, буде лідирувати до 2025 року. Наразі проходить передпродаж токена MCADE наразі знаходиться в попередньому продажу, і очікується, що для широкого загалу він буде доступний по 0,02 долара за токен.

Прогнозують, що до 2025 року впровадження метавсесвіту та GameFi-сектору набиратиме обертів, тому цілком реально, що позначка в 0,20 долара (тобто ріст в 10 разів) є розумним прогнозом. Якщо справи Metacade підуть так, як планувалося, можливо, він буде торгуватися в діапазоні від 0,50 до 1 долара. Іншими словами, якщо ви інвестуєте 1000 доларів на останньому етапі його передпродажу, до 2025 року ви зможете отримати від 25 000 до 50 000 доларів!

Що таке Decentraland (MANA)?

Як і The Sandbox, Decentraland — це 3D-світ, в якому гравці можуть володіти внутрішньоігровою власністю (називається LAND), набувати ігровий досвід та досліджувати роботи інших гравців. У той час як The Sandbox робить більший акцент на іграх, мета Decentraland є більш загальною: він фокусується на користувацькому контенті та мистецтві. Окрім того, Decentraland дозволяє користувачам відкривати для себе VR-світ — це те, що The Sandbox ще не пропонує.

З моменту свого створення у 2017 році Decentraland розширився та вміщує зараз художні галереї, музеї, казино, нічні клуби, готелі тощо. Також тут регулярно проводяться концерти, конференції та соціальні зустрічі для учасників спільноти. Завдяки своїй структурі DAO Decentraland дозволяє користувачам відвідувати віртуальні збори та голосувати за майбутні нововведення на цій платформі.

Прогноз цін на Decentraland (MANA) на 2025 рік

Хоча Decentraland не співпрацює з такою кількістю брендів, як The Sandbox, ймовірно, його статус одного з найстаріших проєктів метавсесвіту дасть йому перевагу. Оскільки все більше гравців приєднуються до революції метавсесвіту, MANA може відчути новий притік інвестицій та збільшення інтересу до неї, що підніме її набагато вище, ніж сьогоднішня ціна в 0,32 долара.

Найбільш оптимістичним прогнозом стосовно цін на Decentraland на 2025 рік було б якби MANA повернулася до максимумів, які вдалося зафіксувати в листопаді 2021 року, це десь між 5 і 6 доларами. Більш реалістичний прогноз ціни на Decentraland на 2025 рік буде такий: він коливатиметься в діапазоні від 3,50 до 4 доларів.

Metacade (MCADE) — надзвичайно недооцінений проєкт метавсесвіту

Вірогідно, The Sandbox, Metacade та Decentraland, матимуть успіх протягом наступних кількох років, оскільки все більше користувачів долучається до метавсесвіту. Але у випадку з SAND чи MANA період великих здобутків, ймовірно, вже завершився, а от у MCADE все ще попереду. Зараз проводиться 1-ий етап передпродажу цього токена, тож саме час долучитися до проєкту. Metacade вже розпродав MCADE на суму понад 1,55 млн доларів США, і очікується, що до кінця передпродажу ця сума сягне щонайменше 20 млн доларів. Не варто чекати — придбайте і собі токени MCADE, доки не пізно!

Ви можете придбати Sandbox і Decentraland на eToro тут .