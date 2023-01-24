Прогноз цін на The Sandbox (SAND): чому Metacade (MCADE) затьмарить SAND у 2023 році

The Sandbox є одним із першопроходців у криптовалютному метавсесвіті, однак його епічне падіння під час ведмежого ринку 2022 року збентежило деяких інвесторів. Вам цікаво, що чекає на цей провідний токен метавсесвіту? Нижче можна знайти прогноз цін для The Sandbox на 2023 рік і дізнатися про Metacade – проєкт, який цьогоріч, за прогнозами багатьох експертів, може значно обігнати SAND.

The Sandbox (SAND) не зміг залучити гравців

The Sandbox — це віртуальний світ на базі Ethereum, де користувачі можуть по-справжньому володіти своїми творіннями та монетизувати їх. Цей проєкт представляє собою пісочницю з відкритим світом, а платформа дозволяє гравцям реалізувати свої креативні ідеї та скористатися набором інструментів, щоб створити захоплюючі враження для інших гравців.

В якості внутрішньоігрових активів The Sandbox використовує NFT, зокрема LAND та ASSETS, саме тому їх можна купувати та продавати на відкритому ринку. Як і Decentraland, це один із провідних криптопроєктів метавсесвіту, і його токен SAND різко здорожчав після того, як Facebook (зараз Meta) повідомив, що збирається зайти у метавсесвіт.

Однак під час ведмежого ринку 2022 року ажіотаж дещо згас, у результаті чого ціна на SAND різко впала. У листопаді 2021 року SAND досяг свого максимуму в 8,48 долара США, а нещодавно впав до мінімуму в 0,37 долара, тобто знизився приблизно на 95,6%.

Частково це пов’язано з тим, що його недостатньо використовують звичайні гравці. Від початку 2021 року The Sandbox тривалий час не вдавалося досягти, щоб кількість денних користувачів перевищила 1000 людей, часто були лише сотні користувачів (за даними DappRadar). Порівняйте це із традиційними іграми метавсесвіту, як-от Roblox і Fortnite, які мають мільйони активних користувачів щодня. До того ж, The Sandbox здається трохи переоціненим.

Прогноз цін на The Sandbox (SAND)

У січні SAND пережив певною мірою відродження. Після того, як SAND досяг мінімуму в 0,37 долара, десь за два тижні він піднявся до максимальних 0,71 долара. Однак, згідно з ціновими прогнозами для The Sandbox, цей рівень буде створювати значний опір. Багато експертів прогнозують, що в короткостроковій перспективі ціна The Sandbox встановиться десь на рівні 0,54 долара. Деякі аналітики стверджують, що в довгостроковій перспективі SAND може впасти до 0,24 долара, якщо кількість його користувачів не зросте найближчим часом.

Metacade (MCADE) встановлює стандарт для ігрових спільнот

Metacade — це хаб для P2E-спільноти, що, як і The Sandbox, прагне здійснити революцію в питанні власності в ігровому секторі. Однак замість того, щоб передавати гравцям право власності на їхні внутрішньоігрові активи, Metacade дозволяє їм по-справжньому володіти спільнотою, яку вони називають своїм домом.

По суті, в Metacade є все, чого ви очікуєте від соціальної ігрової платформи, наприклад, форуми, огляди, таблиці лідерів та турніри. Але цей проєкт використовує переваги криптовалюти та децентралізації, тому очікується, що він започаткує нову парадигму роботи соціальних платформ.

Наприклад, наприкінці цього року він запускає схему Metagrants. Metagrants дають власникам MCADE право голосу визначати, яким розробникам ігор слід дати фінансування зі скарбниці Metacade. Десятки розробників змагатимуться один з одним, щоб отримати найбільшу кількість голосів у кожному конкурсі Metagrants, а переможець отримає фінансування, яке дозволить йому реалізувати своє бачення. Тут навіть можна використати власне середовище тестування Metacade, щоб отримати відгуки на свої ігри від найбільш затятих прихильників.

Потім ці ігри, які підтримає спільнота, внесуть до віртуальної аркади Metacade, і будь-хто зможе в них грати. Metacade має можливість запропонувати одні з найкращих P2E-ігор, які коли-небудь бачив світ, тому, якщо хоча б одна гра стане популярною, незабаром він може опинитись у центрі уваги.

У 2024 році Metacade стане децентралізованою автономною організацією (DAO) , і це буде останній крок на шляху до того, щоб стати першою у світі віртуальною аркадою, яка належить гравцям. Після цього спільнота визначатиме напрямок цього проєкту, а її члени займуть керівні посади. Вони зможуть вирішувати, які оновлення впроваджувати, чи варто встановлювати нові партнерства, і навіть визначати кількість спалених токенів — цей крок може з часом сприяти стабільному росту цін на MCADE.

Прогноз цін на Metacade (MCADE)

Якщо порівняти з ціновим прогнозом для The Sandbox, очікується, що цього року Metacade затьмарить SAND. Передпродаж його токенів MCADE користується шаленим успіхом, в рамках бета-фази було продано токенів на суму понад 1,12 млн доларів. На даний момент, а саме на другому етапі передпродажу, Metacade зібрав понад 3,2 млн доларів, як і планувалося, його токен MCADE зріс на 50%, тобто його початкова ціна в 0,008 доларів США піднялася до 0,012 долара. Передбачається, що коли передпродаж завершиться, токен підніметься до 0,02 долара, а це означає, що найперші інвестори можуть отримати 150% прибутку!

Ймовірно, GameFi-сектор зробить значні кроки в 2023 році, і Metacade може стати найпопулярнішим P2E-токеном. Аналітики вже роблять прогнози, що до кінця року його ціна буде на рівні 0,20 долара, а деякі навіть передбачають, що вона може досягти позначки 0,50 долара, що на 2400% більше від прогнозованої кінцевої передпродажної ціни.

Схоже, Metacade (MCADE) перевершить The Sandbox

Тепер уже зрозуміло, що MCADE є кращою інвестицією, ніж SAND. Хоча The Sandbox, безсумнівно, є першопрохідцем у створенні криптовалютних метавсесвітів, та його мало використовують, і навряд чи ситуація незабаром зміниться. Саме тому в багатьох прогнозах щодо цін на The Sandbox вважають майже неможливим, що він повернеться до позначки в 8 доларів протягом наступних кількох років; на нього просто немає достатнього попиту.

Тим часом Metacade має все, щоб отримати прибутки, і йому немає практично нічого втрачати. Передпродаж його токенів MCADE вже привернув увагу тисяч інвесторів та багатьох ЗМІ, і здається, що поточні зібрані 3,2 млн доларів — це лише початок. Якщо плануєте інвестувати в SAND — зупиніться. Знайдіть хвилинку та прогляньте офіційну документацію Metacade , ви зрозумієте, чому деякі експерти називають його найкращим P2E-токеном 2023 року.

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