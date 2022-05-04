Прогноз ціни Ethereum на травень 2022 року

Останні кілька днів ціна Ethereum залишалася без змін, оскільки інвестори в очікуванні того, яке рішення прийме Федеральна резервна система щодо процентних ставок. Токен ETH торгується на рівні 2805 доларів, що трохи нижче тижневого максимуму в 2883 долари. Його ринкова капіталізація впала приблизно до 340 млрд доларів, а це означає, що останнім часом інвестори втратили понад 160 млрд доларів.

Квітневий огляд Ethereum

У квітні Ethereum демонстрував відносно стабільні результати. Найбільше галасу наробило повідомлення про те, що розробники перенесли дату злиття Ethereum з червня цього року на третій квартал. Аналітики прогнозують, що поточна мережа та ланцюг Beacon об’єднаються в серпні або вересні.

Багато людей розчарувалися через таку затримку. Однак значна частина інвесторів вважає, що це було необхідно, адже це оновлення має дуже важливе значення. Так сталося історично, що у рамках цього етапу розвитку блокчейн-мережі Ethereum відбулося кілька серйозних хакерських зломів.

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Окрім того, як і інші мережі, Ethereum пережив відтік загальної заблокованої вартості (TVL) своєї мережі. За останні 30 днів його TVL знизився на понад 11% і зараз становить приблизно 110 млрд доларів. Тим не менш, цьому проєкту вдалося зміцнити свої лідерські позиції в галузі і довести свою частку до 55%, оскільки інші мережі зазнали ще більшого падіння. Наприклад, Solana і Fantom знизилися більше ніж на 25%.

Варто зазначити, що цінова дія Ethereum відображала цінову дію інших активів. У квітні індекс Nasdaq 100 впав на понад 18%. У той же період прибутковість американських облігацій продовжила зростати, оскільки на ринках тривали розпродажі. Прибутковість облігацій має зворотну залежність від цін на ринках. Дійсно у квітні крива прибутковості змогла сягнути найнижчого з 2007 року рівня.

Такий ціновий рух був здебільшого викликаний словами представників ФРС. У промовах і заявах чиновники, зокрема Джером Павелл і Мері Дейлі, натякали, що установа продовжить підвищувати ставки. Очікується, що ставки підвищать на 0,50%, і почнеться кількісне посилення монетарної політики.

Прогноз ціни на Ethereum

4-годинний графік показує, що останнім часом ЕTH перебуває у стійкому ведмежому тренді. Токену вдалося опуститися нижче стандартної опорної точки та 25-денної ковзної середньої. Крім того, індекс відносної міцності перемістився трохи нижче нейтрального рівня на позначці 50.

З огляду на це, я вважаю, що в першій частині травня ціна Ethereum помірно знизиться, а потім почне відновлюватися, оскільки вже зробили оцінку майбутній жорсткій політиці ФРС. Саме тому не можна виключати ймовірність, що ЕTH підніметься до 3200 доларів.