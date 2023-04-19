Прогноз ціни Ethereum травень. Чи сприятиме Shanghai росту ETH, чи Metacade є кращим варіантом інвестування?

Ethereum визнаний криптографічним лідером у всій індустрії та, зрештою, залишається провідним постачальником мережевих послуг блокчейну для безлічі децентралізованих програм (dApps), платформ DeFi та GameFi. Новини про Ethereum набирають обертів у зв’язку з завершеним оновленням платформи в Шанхаї після «Злиття», а аналітики розмірковують над тим, як розділення в Шанхаї вплине на прогноз ціни Ethereum у 2023 році.

Незважаючи на те, що новини про Ethereum домінують у мережі, нещодавнє партнерство Metacade з MetaStudio та успішний лістинг монет на Uniswap тихенько розвинули імпульс, набутий під час неймовірної presale платформи. Зараз аналітики усвідомлюють потенціал Metacade, і багато хто запитує, що є кращим варіантом інвестування цього року, MCADE чи ETH?

Що таке Шанхайський спліт?

Shanghai — це оновлення, яке було успішно активовано в середу, 12 квітня, і дозволяє інвесторам, які зробили ставку на ETH у мережі, вперше почати виводити кошти.

Головною особливістю Shanghai є завершення переходу Ethereum від громіздкого, дорогого та екологічно небезпечного механізму консенсусу proof-of-work (PoW) до дешевшого, більш гнучкого та екологічно дружнього механізму proof-of-stake (PoS) для затвердження операції. Цей перемикач дозволяє Ethereum відмовитися від потреби в енергоємних майнерах блокчейну та пов’язаному з ними комп’ютерному обладнанні, знову відкриваючи ширшу дискусію щодо впливу криптовалют POW на навколишнє середовище.

Прогноз ціни Ethereum (ETH) на 2023 рік

Вплив спліту Shanghai на ціну Ethereum залишається невідомим; однак аналітики та інвестори висловили свою стурбованість щодо потенційних наслідків у статтях новин про Ethereum. Крім того, багато інвесторів побоюються, що можливість виведення ETH може згубно вплинути на прогнози цін цього року.

Незважаючи на те, що поточні прогнози щодо ціни Ethereum на травень залишаються позитивними (очікується, що ETH підніметься вище бар’єру в 2500 доларів США до кінця року), ринки та інвестори, тим не менш, готові до перегляду прогнозів ціни в бік зниження внаслідок можливого випуску нерозміщених ставок ETH на біржі.

Що таке Metacade?

Metacade — це абсолютно нова платформа GameFi, яка має високі амбіції щодо створення наймасштабнішої аркадної онлайн-ігри у світі. Основна мета Metacade — надати своїй спільноті доступ до найширшого можливого ігрового досвіду, щоб максимізувати свій загальний адресний ринок (TAM).

Платформа обертатиметься навколо процвітаючої спільноти, створеної геймерами, розробниками та шанувальниками криптовалют, як центру для однодумців, де вони зможуть спілкуватися та співпрацювати, щоб просунути Metacade на більшу висоту та сприяти просуванню інновацій у ширшому секторі ігор Web3. Хоча геймери можуть отримувати дохід за допомогою видатної механіки платформи «грай, щоб заробити» (P2E), це лише один рядок комплексної системи винагород, яка перевершує інші назви GameFi.

Наприклад, користувачі заохочуються робити внесок у розбудову спільноти, отримуючи винагороди кожного разу, коли вони публікують соціальний вміст у формі альфа-версії, оглядів ігор і внесків у форуми та онлайн-чати. Крім того, Metacade має схему стекінгу токенів, за якою користувачі можуть отримувати пасивний дохід, інвестуючи в майбутнє платформи.

Ці функції забезпечують Metacade винятковим рівнем корисності, вбудованим у монету MCADE. Крім того, перехід платформи до повністю децентралізованої автономної організації (DAO) вбудує управління в токен.

Важливою частиною цієї передачі повноважень членам спільноти є інноваційна схема Metagrants, за допомогою якої розробники можуть подати заявку на криптографічні гранти для підтримки створення ексклюзивних нових ігор для Metacade. Право голосу надається власникам монет MCADE, які можуть голосувати за свої улюблені ідеї. Концепції, які набрали найбільшу кількість голосів, можуть отримати грант із центрального казначейства платформи, таким чином допомагаючи платформі розвиватися.

Metacade (MCADE) Прогноз цін на 2023 рік

Дивлячись на прогнози цін на MCADE цього року, є чому радіти. Враховуючи успішний лістинг на Uniswap за $0,022, неминучі листинги на Bitswap і MEXC пізніше у квітні та на початку травня відповідно, схоже, нададуть MCADE поштовх.

Крім того, зобов’язання Metacade виплачувати винагороди в MCADE допоможе підтримувати потік токенів в екосистемі, підтримуючи високий попит і, таким чином, підвищуючи ціну. Це, у поєднанні з розгортанням нових ігор і функцій протягом наступних тижнів і місяців, може підняти MCADE за $0,50 до кінця року, ціна, яка більш ніж у 50 разів збільшить прибуток для інвесторів, які купували за presale ціною запуску 0,008 доларів США.

ETH проти MCADE: яка інвестиція цього року є кращою?

Останні новини про Ethereum змусили інвесторів хвилюватися щодо вартості їхнього холдингу. Хоча це ще не враховано в прогнозі ціни Ethereum на 2023 рік, є всі шанси, що аналітики почнуть переглядати свої прогнози ціни Ethereum у бік зниження в найближчі тижні та місяці, якщо оновлення в Шанхаї та можливість виведення токенів досягнуть вартості ETH.

Навколо майбутнього MCADE немає такої невизначеності. Навпаки, з майбутнім лістингом на більшій кількості бірж платформа охопить ширшу аудиторію та збільшить попит на токени. Ці нові списки в поєднанні з утилітою MCADE, що розвивається цього року, роблять його розумним інвестиційним вибором у 2023 році.