Прогноз ціни на ApeCoin (APE): Як Metacade (MCADE) випередить Apecoin у 2023 році

Інвестори у всьому криптопросторі глибоко розмірковують про важкий рік і водночас активно шукають можливості для колосальних прибутків. Не дивно, що вони уважно розглядають більш відомі проєкти, як-от ApeCoin, однак саме новачок Metacade починає здригати криптопростір.

Читайте далі цю статтю і ви отримаєте подробиці та дізнаєтеся, чи допоможуть вам прогнози цін на Metacade та ApeCoin, які наводяться, пролити світло на ситуацію та визначити, куди найкраще інвестувати ваші важко зароблені гроші.

Що таке Metacade?

Metacade займається ігровим сектором і хоче створити нову спільноту, яка поєднує в собі краще від ігор та криптовалюти та пропонує захоплюючий досвід, що дозволяє геймерам та любителям криптовалют спілкуватися один з одним, граючи в свої улюблені ігри.

Metacade прагне надавати геймерам єдину універсальну платформу для всіх їхніх ігрових потреб. А найважливіше те, що Metacade містить аркаду ігор Рlay-to-Еarn, де буде безліч ігрових проєктів, в яких користувачі зможуть отримувати винагороди, наприклад, змагаючись у турнірах та взаємодіючи зі спільнотою іншими способами. Окрім того, у цьому проєкті можна застейкати токени, тобто власники MCADE можуть отримати пасивний дохід, роблячи внесок в екосистему.

Як працює Metacade?

Metacade використовує токен MCADE на всій своїй платформі. Токен необхідний для активації більшої частини функціональних можливостей; щоб отримати доступ до ігор, а також щоб взяти участь в змагальних ігрових турнірах та розіграшах призів.

Безперечно, найновішим елементом стане Metagrants, це програма фінансування для розробки ігор у метавсесвіті, яку можуть отримати талановиті творці ігор. Власники токенів у спільноті Metacade зможуть проголосувати за те, які проєкти отримають фінансування, а згодом навіть отримати винагороди за тестування тих ігор, які вони підтримали. Усе це стане можливим завдяки одній із основних філософій Work2Earn, яку підтримує ця платформа.

Команда Metacade працює над тим, щоб до 4 кварталу 2024 року цей проєкт повністю перетворився на DAO. Спільноті Metacade планують передати ключові ролі та обов’язки, щоб вона стала організацією, яка повністю керується спільнотою. Щоб цей проєкт відповідав високим стандартам Web3-простору, Metacade подав для перевірки Certik свою специфікацію, смарт-контракт та команду.

Схоже, Metacade стане неймовірною інвестиційною можливістю, усі ознаки вказують на те, що в нього попереду світле майбутнє та величезний потенціал для розробників і геймерів, які шукають нових можливостей на Web3-платформах.

Загальний прогноз цін на MCADE

MCADE — це потужний службовий токен, який використовується на всій платформі Metacade. Окрім стейкінгу, він також має ще два інші варіанти використання: як засіб обміну та для винагород в системі Metacade.

Елемент цінності MCADE означає, що чим більшим буде впровадження, тим більше зростатиме потреба в токенах MCADE серед користувачів, адже все більше користувачів хочуть грати в ігри, розробники шукають фінансування, а також з’являється інші види ігрової активності в екосистемі Metacade.

Користувачі залишаються на платформі завдяки винагородам, які тут пропонуються, а також через ті переваги безпеки та транзакційні комісії, які надає мережа Ethereum. Все це означає, що цей проєкт, ймовірно, продовжить набирати оберти, створюючи стійкий купівельний тиск на токен MCADE.

У світлі цих факторів здається очевидним, що ціна на MCADE, напевно, значно зросте. Ймовірно, це станеться вже у 2023 році, коли вдасться досягти захоплюючих результатів, які передбачені в дорожній карті, зокрема запуск класичної аркади і вручення першого Metagrant. Оскільки все більше користувачів починають бачити цікаві перспективи цієї платформи, та починає працювати синдром втрачених можливостей, не виключено, що ціна зросте в 30 разів від тих показників, що були під час передпродажу.

Що стосується більш віддалених цінових прогнозів, корисно поглянути на ринкову капіталізацію проєктів на кшталт The Sandbox, який у 2021 році досяг 6 млрд доларів, незважаючи на невелику базу користувачів. Таким чином, цілком реально, що ринкова капіталізація Metacade зросте до 20 млрд доларів, якщо протягом наступних кількох років вони не зіб’ються з курсу; тобто ціна може зрости в 1000 разів та сягнути 10 доларів.

Загальний прогноз цін на ApeCoin

ApeCoin — це відносно новий проєкт, запуск якого відбувся в березні 2022 року, його взяли на озброєння популярні NFT-релізи Bored Ape Yacht Club (BAYC) і Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Екосистема Bored Ape фокусується на NFT і особливо на предметах колекціонування та мистецтві.

ApeCoin, який керується спільнотою через DAO, прагне дозволити, щоб управління створило екосистему, орієнтовану на мистецтво, яка може принести цінність креативним індустріям.

Передбачити ціну ApeCoin досить складно, адже з такою кількістю невідомих і регуляторними проблемами в США важко побачити різке зростання ціни. Дійсно, якщо ApeCoin зможе у 2023 зрости на 20% році і сягнути 4,60 долара США, це буде вважатися великим успіхом для проєкту, тому багато хто вважає, що Metacade, ймовірно, перевершить цей добре відомий проєкт, і це станеться раніше, ніж пізніше.

Metacade готується до різкого зростання цін

Виклики, з якими зіштовхується APE, роблять цінові прогнози на ApeCoin тверезими, однак все одно залишається можливість для певного росту. З іншого боку, важко ігнорувати потенціал, який пропонує Metacade. Якщо переглянути цінові прогнози для Metacade та ApeCoin, у всіх раціональних інвесторів залишиться лише один реальний варіант, що може принести колосальні прибутки.

Не дивно, що Metacade навіть на ранніх стадіях привертає до себе багато уваги криптоспільноти. У зв’язку з тим, що зараз триває перший етап передпродажу, цілком ймовірно, що токени MCADE, які доступні для продажу, незабаром перейдуть в руки кмітливих інвесторів.