Прогноз ціни на ApeCoin: Чи підніметься APE вище 20 доларів?

Ціна ApeCoin й надалі значно зростає, адже продовжується розвиток цієї екосистеми. Токен APE торгується на рівні 18,18 долара, а це близько до історичного максимуму в 19,50 долара. Він піднявся більше ніж на 147% від мінімального рівня, зафіксованого 17 березня, і в результаті цього його загальна ринкова капіталізація перевищила 5,2 млрд доларів. Отож, чи варто інвестувати в ApeCoin?

Чому APE зростає?

ApeCoin — це одна з найновіших криптовалют. Це нативний токен Bored Ape Yacht Club (BAYC), однієї з найбільших NFT-екосистем в галузі. За даними CoinMarketCap, загальна ринкова вартість токена становить 1,35 млн ETH, а це на даний момент становить понад 3 млрд доларів. Його колекція Mutant Ape Yacht також дорожчає.

Ціна ApeCoin різко зросла, бо його екосистема швидкими темпами набирає обертів. Розробники сподіваються, що платформа метавсесвіту буде сприяти розвитку цієї екосистеми. Інвестори вважають, що екосистема допоможе галузі метавсесвіту та NFT зростати. Її платформа метавсесвіту називатиметься Otherside.

Тим не менш, дехто занепокоєний консолідацією монети, враховуючи той факт, що понад 52% монет належать її інсайдерам. І більшість придбаних NFT повертатиметься до цих інсайдерів, які минулого місяця залучили від інвесторів 450 млн доларів. І дійсно у замітці The Verge зазначив:

«Засновники та інвестори, які діють в своїх інтересах; механізм, що активно розпалює ажіотаж; і все більший розрив між Web3, який нам обіцяли, і тим, який зараз торгується на криптобіржах. І коли це станеться, я не здивуюсь, якщо їхньою першою жертвою буде децентралізація».

Прогноз ціни на ApeCoin

4-годинний графік показує, що останнім часом APE знаходиться в потужному бичачому тренді. Монета змогла піднятися вище важливого рівня опору в 15,50 долара, який був максимумом 28 березня. Окрім того, вона піднялася вище 25- та 50-денної ковзної середньої, а індекс відносної міцності (RSI) знаходиться трохи нижче рівня перекупленості.

Отже, цілком ймовірно, що найближчим часом ціна ApeCoin продовжить зростати, адже бики хочуть подолати ключовий опір на рівні 20 доларів.