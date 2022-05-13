Ціна біткоїну піднялася після найбільшого падіння цього року. BTC торгується на рівні 30 500 доларів, що вище мінімуму цього тижня, який склав 25 300 доларів. Це значно нижче від історичного максимуму на рівні майже 70 000 доларів. Отож, чи буде це відновлення тривалим?

Відновлення біткоїну

Ціна BTC трохи піднялася за останні кілька годин, оскільки інвестори поспішають придбати цю монету. Багато учасників ринку вважають, що вона дуже здешевшала, враховуючи той факт, що це був для неї найгірший тиждень цього року.

Якщо більш уважно придивитися до ринку, то бачимо, що відновлення BTC віддзеркалює відновлення фондового ринку. Після того, як сталося декілька важливих подій, останні два дні технологічні акції демонстрували незначні позитивні здобутки. Індекс Nasdaq 100 піднявся від тижневого мінімуму в 11 700 доларів до 12 213 доларів. Останнім часом спостерігалась тісна кореляція між технологічними акціями та цифровими валютами.

Більше того, ціна біткоїну тримається стабільно, оскільки Tether тримається досить непогано . У четвер цей стейблкоїн на деякий час втратив свою прив’язку до долара, і багато інвесторів захвилювалися про його майбутнє. Це сталося в той час, коли стейблкоїн USD від Terra переживав важкі часи.

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Ще одна причина, чому біткоїн тримається на плаву, полягає в тому, що, здається, багато великих інвесторів тримають свої активи в цій монеті. Наприклад, у четвер в інтерв’ю каналу CNBC легендарний інвестор Білл Міллер заявив, що він досі не продає свої активи. Інші інвестори, зокрема Tesla і MicroStrategy , також ще не продали свої частки.

І все-таки інвесторам варто сприймати це ралі з недовірою. Так склалося історично, що після великого розпродажу активи, як правило, відновлюються на короткий час. Це відбувається, бо інвестори купують під час падіння. У більшості випадків ралі допомоги, яке часто називають стрибком мертвої кішки, має тенденцію до послаблення.

Прогноз ціни на біткоїн

4-годинний графік показує, що у четвер ціна BTC сформувала модель молота. В аналізі цінових дій це одна з найбільш надійних моделей свічки при бичачому розвороті. Зараз монета застрягла на 25-денній ковзній середній, а індекс відносної міцності (RSI) вказує про рух вгору.

Таким чином, цілком ймовірно, що протягом вихідних ціна біткоїну продовжить зростати, особливо якщо індекс Nasdaq 100 закриється в зеленому. Однак найближчими днями може статися так, що пара відновить низхідну тенденцію.