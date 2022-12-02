Прогноз ціни на Decentraland: можливо, Metacade пропонує кращі можливості P2E?

Криптовалютний ведмежий ринок завдає шкоди проєктам, зокрема Decentraland і його токену MANA. На піку свого розвитку цей проєкт оцінювався в 10 млрд доларів, але зараз він впав десь до 1,1 млрд доларів. Можливо, він відновиться, коли метавсесвіт знову стане популярним, та інвесторам також варто звернути увагу на потенціал, який демонструє Metacade (MCADE).

Metacade — це свіжий ігровий проєкт у метавсесвіті, який прагне створити ігровий хаб у вигляді аркади, керований спільнотою. Завдяки напрямкам Сreate-2-Еarn і Рlay-2-Еarn цей проєкт пропонує декілька способів отримати прибутки, і це робить Metacade серйозним претендентом на звання найкращого P2E-проєкту в метавсесвіті.

Погляд на метавсесвіт

Від ведмежого ринку постраждали як ігровий сектор, так і метавсесвіт. З іншого боку, зараз саме ідеальний час, щоб зайнятися розбудовою та зміцненням власних позицій, щоб підготуватися до масового впровадження. Коли такі компанії, як Facebook, Disney і Walmart, починають заходити в метавсесвіт, ви розумієте, що є можливість заробити величезні прибутки. За деякими оцінками, до 2024 року дохід від віртуального всесвіту може досягти 800 млрд доларів. Саме це робить зараз Metacade таким привабливим проєктом.

Що таке Metacade?

Metacade вривається на сцену блокчейн-ігор, маючи великі плани стати найкращим центром спільноти для геймерів та розробників ігор. Однією з цілей цієї платформи є створити першу в світі аркаду метавсесвіту. Багато проєктів, які поєднують ігри та криптовалюту, пропонують лише одну або дві ігри, а от Metacade матиме цілу бібліотеку. Ці ігри будуть створюватися самими гравцями та для них, і це буде сприяти розвитку справжньої Web3-спільноти.

Як працює Metacade?

Створенням і розвитком Metacade керуватиме спільнота, використовуючи токен MCADE, який даватиме право голосу визначати майбутнє цього проєкту, а також з його допомогою будуть платити за розбудову спільноти та його можна буде застейкати. Ініціатива Сreate-2-Еarn дозволить розробникам отримувати гранти за кращі ідеї ігор, а геймери зможуть тестувати нові ігри та писати на них огляди, щоб отримати більше MCADE. Це заохочуватиме спільноту працювати разом і сприятиме тому, щоб Metacade став кращим Р2Е-проєктом у GameFi-секторі. Саме тому Metacade пропонує абсолютно нову та революційну ідею порівняно з подібними проєктами.

Прогноз ціни на Decentraland

Ціна Decentraland буде залежати від двох факторів: від швидкості впровадження в межах метавсесвіту та від здатності цього проєкту залишатися актуальним попри потужну конкуренцію. У звіті Bloomberg говориться, що до 2024 року прибутки метавсесвіту можуть досягти позначки 800 млрд доларів. Це величезний ринок для правильних проєктів, але очікується, що Decentraland відчуватиме жорстку конкуренцію з боку корпоративних гігантів, зокрема Meta Platforms і Disney.

Раніше, наприкінці 2021 року, ціна токена MANA від Decentraland зросла до 5 доларів США за токен, це сталося невдовзі після того, як Facebook оголосив про зміну назви. Однак виявилося, що це був лише спекулятивний сплеск, і відтоді монета впала до 0,60 долара. Якщо метавсесвіт дійсно принесе доходи, які прогнозує Bloomberg, то прогноз ціни на Decentraland буде таким: токен MANA торгуватиметься на рівні 10 доларів.

Decentraland продав багато своїх токенів LAND і віртуальних земельних ділянок. Проте користувачі можуть створювати будь-що на власний розсуд, а це додає певних ризиків для загальної якості всього проєкту. Крім того, генеральний директор Meta Марк Цукерберг визнав, що для розробки метавсесвіту знадобляться роки, а це означає, що проєкти змушені будуть постійно приваблювати користувачів. З огляду на це Decentraland є досить непоганою інвестицією, але це ніщо у порівнянні з потенціалом Metacade.

Чому варто інвестувати в Metacade?

Metacade може затьмарити досягнення Decentraland, частково це викликано тим, що цей проєкт досі знаходиться на ранній стадії. Проєкт з’являється в слушний час, він застав еволюцію метавсесвіту, доки той не став мейнстрімом. У 2023 році планують серйозний маркетинговий поштовх, щоб залучити до проєкту розробників та геймерів.

Це означає, що є невелике вікно можливостей до того, як монета MCADE зможе порівнятися з MANA. Відбудеться 9 етапів передпродажу токена MCADE, його ціна стартує з 0,008 долара, а потім вона гарантовано зростатиме на кожному етапі.

Якщо взяти для прикладу Axie Infinity, ця монета різко зросла, і тому ринкова капіталізація проєкту на піку становила 10 млрд доларів. В рамках передпродажу було доступно 1 млрд токенів. З огляду на це, його оцінили в 10 млрд доларів.

Тим не менш, Axie Infinity — це лише одна гра, тоді як Metacade планує мати на своїй платформі десятки ігор, саме тому в нього неймовірно високі шанси стати популярним серед геймерів. Ця платформа з багатьма іграми може збільшити потенційну вартість компанії вдвічі або навіть утричі. Враховуючи усі ці фактори, варто подумати про інвестиції в MCADE.

Висновок

Платформа Decentraland прагне кинути виклик іншим проєктам та позмагатися за великі прибутки, які очікують в метавсесвіті. Однак останнім часом цей проєкт переживає труднощі, і в осяжному майбутньому його може обігнати Metacade, який прагне зробити революцію. Decentraland слабо контролює все те, що будується на його земельних ділянках. З іншого боку, Metacade хоче надавати на своїй платформі лише ігри найвищої якості. Можливо, це роблять з двох простих причин: голосування та віддана спільнота геймерів і розробників.

На відміну від Decentraland, Metacade буде повністю створена ігровою спільнотою, яка матиме відчуття причетності. Крім того, перенесення багатоігрової аркади в метавсесвіт — це унікальний і блискучий план, який, напевно, приверне до проєкту широку аудиторію гравців. Таким чином, динаміка Сreate-2-Еarn і Рlay-to-Еarn може збільшити ціну на MCADE, тому інвесторам варто залучитися до цього проєкту, перш ніж спільнота швидко розшириться.