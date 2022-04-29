Цього тижня в ЗМІ активно обговорюють Ethereum Name Service, й інвестори хочуть скористатися його популярністю в NFT-секторі. Токен ENS торгується на рівні 17,43 долара, що трохи нижче максимуму цього тижня, який складає понад 20 доларів. Однак це десь на 33% вище від цьогорічного мінімуму.

Що таке Ethereum Name Service?

Ethereum Name Service — це унікальний блокчейн-проєкт, що здійснює революцію в гігантській галузі доменних імен. Зараз лідерами цієї галузі є компанії GoDaddy і BlueHost.

Традиційна галузь дуже невигідна для кінцевих споживачів. По-перше, централізований хост вебсайту може вирішити заблокувати або видалити домен, який публікує контент, з яким вони не згодні. Саме тому в довгостроковій перспективі така концепція може стати дуже дорогою для кінцевого користувача.

Щоб надавати такі послуги, Ethereum Name Service використовує децентралізовану автономну організацію (DAO). Більше того, замість того, щоб стягувати з користувачів щорічну плату, ця платформа стягує доступний одноразовий платіж, а це більш економічно вигідно.

Крім того, Ethereum Name Service використовує концепцію NFT. Останнім часом люди купують NFT, назви яких складаються з трьох і чотирьох літер і мають суфікс .eth. За даними OpenSea , за останні кілька днів різко зріс обсяг NFT-сервісів Ethereum Name Service. Протягом тижня він збільшився на понад 2000%.

Ще одна причина зростання ціни ENS полягає в тому, що за останні кілька місяців зросла і популярність доменів ETH. Аналітики вважають, що в найближчі місяці цей попит буде збільшуватися.

До того ж, ENS має мало конкурентів у своїй галузі. Його єдиним великим конкурентом є Unstoppable Domains, який пропонує інші суфікси домену: .crypto., .x та .x.

Прогноз ціни на Ethereum Name Service

4-годинний графік показує, що ціна ENS протягом останніх кількох тижнів була в потужному бичачому тренді. Якщо придивитися, то видно, що вона знаходиться вище 25- і 50-денних ковзних середніх. Також на графіку бачимо модель «чашка та ручки», а це зазвичай свідчить про зростання. Поточне зниження знаходиться в частині ручки. У той же час осцилятор стохастичний опустився нижче рівня перекупленості.